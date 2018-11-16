بيع لوحة "قردة في البرلمان البريطاني" بمبلغ قياسي

جرى بيع لوحة تُصوِّر أعضاء البرلمان البريطاني على هيئة "قردة الشمبانزي" أمس الخميس (الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019) بـ 9.88 مليون جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار)، لتحطم رقما قياسيا في مزاد لفنان الشارع الشهير روبرت بانكسي.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ"، استمر المزاد على اللوحة التي يبلغ طولها 14 قدماً، والتي تحمل عنوان "البرلمان المنقول" لمدة 13 دقيقة قبل أن تسقط المطرقة إيذانا بانتهاء المزاد على قطعة الفن المعاصر، بصالة "سوثبي" للمزادات في العاصمة البريطانية.

وكانت القيمة التقديرية للعمل الذي اشترته إيما باركر، من دار سوثبي، لصالح عميل مجهول تبلغ قبل المزاد ما بين 1.5 مليون إلى مليوني جنيه استرليني.

وحطم البيع رقما قياسيا حققته لوحة "الفتاة والبالون" لبانكسي العام الماضي بقيمة 1.04 مليون استرليني، عندما مُزِقت اللوحة على نحو مقصود، وكان قد تم تثبيت منشار داخل إطار اللوحة وتم تشغيله عن بعد عقب رسو المزاد على المشتري النهائي.

ر.م/ ع.ش ( د ب أ)