بيع لوحة "قردة في البرلمان البريطاني" بمبلغ قياسي

جرى بيع لوحة تُصوِّر أعضاء البرلمان البريطاني على هيئة "قردة الشمبانزي" أمس الخميس (الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019) بـ 9.88 مليون جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار)، لتحطم رقما قياسيا في مزاد لفنان الشارع الشهير روبرت بانكسي.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ"، استمر المزاد على اللوحة التي يبلغ طولها 14 قدماً، والتي تحمل عنوان "البرلمان المنقول" لمدة 13 دقيقة قبل أن تسقط المطرقة إيذانا بانتهاء المزاد على قطعة الفن المعاصر، بصالة "سوثبي" للمزادات في العاصمة البريطانية.
وكانت القيمة التقديرية للعمل الذي اشترته إيما باركر، من دار سوثبي، لصالح عميل مجهول تبلغ قبل المزاد ما بين 1.5 مليون إلى مليوني جنيه استرليني.
وحطم البيع رقما قياسيا حققته لوحة "الفتاة والبالون" لبانكسي العام الماضي بقيمة 1.04 مليون استرليني، عندما مُزِقت اللوحة على نحو مقصود، وكان قد تم تثبيت منشار داخل إطار اللوحة وتم تشغيله عن بعد عقب رسو المزاد على المشتري النهائي.
ر.م/ ع.ش ( د ب أ)
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
سالفاتور موندي
أروع أعمال دافنشي، رسمها عام 1500 للميلاد. عام 2017 بيعت اللوحة بمبلغ 450 مليون دولار بمزاد في نيويورك، وهي واحدة من بين 20 لوحة يدور حول أصالتها الجدل. في عام 1958 تم تقدير سعرها بـ 60 دولارا، بسبب الاعتقاد أنها ليست النسخة الأصلية.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
موناليزا
أشهر لوحات دافنشي، رسمها عندما كانت النهضة الفنية في إيطاليا في ذروتها. وهي موجودة الآن في متحف اللوفر في باريس. هوية المرأة المرسومة على اللوحة لا تزال مجهولة، في حين يرى البعض أنها تعود لفلورينتين ليزا ديل جيوكوندو، زوجة تاجر القماش والحرير فرانشيكو بارتولوميو. لكن معظم مؤرخي الفن لم يؤكدوا ذلك.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
يوحنا المعمدان
القديس يوحنا المعمدان هم الذي مد يسوع المسيح حسب ما جاء في الانجيل. هذا العمل الفني الذي أبدع فيه دافنشي موجود أيضا في متحف اللوفر في باريس. بين عامي 1513 و1515 ميلادي كان ليوناردو دافنشي في خدمة الفاتيكان، وقد كلفه البابا ليو العاشر برسم هذه اللوحة، التي يعتقد أنها اللوحة الأخيرة التي رسمها دافنشي.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
العشاء الأخير
بعد "موناليزا" تعتبر لوحة "العشاء الأخير" تحفة دافينشي الحقيقية، الموجودة في دير دومينيكان بسانتا ماريا ديلي غراتسي في ميلانو. تم ترميمها عدة مرات لأن تقنية الرسم على الجدران الجصية - كانت شائعة في أواخر القرن الخامس عشر. وأدرجت هذه اللوحة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
العذراء والمغزل
النسخة الأصلية من هذه اللوحة لم تعد موجودة؛ لكن ثمة نسختين رسمهما طلاب دافنشي. إحداهما تعد جزءً من مجموعة خاصة في نيويورك، بينما سُرقت الأخرى من قلعة دروملانريغ في اسكتلندا عام 2003 ثم ظهرت مرة أخرى بعد 4 سنوات، وهي اليوم معلقة في المتحف الوطني الاسكتلندي، وتقدر قيمتها بأربعين مليون يورو.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
الرسم بالطباشير
الخبراء غير متأكدين من الصورة أعلاه فيما إذا كانت أصلية أم لا وإنها لدافنشي نفسه أم لا. فعادة ما يشوب الشك اللوحات الفنية التي يتجاوز عمرها الـ 500 عام. الصورة أعلاه عبارة عن رسم مملوك لمكتبة تورينو الملكية في إيطاليا، لكن خبراء يعتقدون بأن الرسم باستخدام الطباشير بدأ بعد وقت طويل من وفاة دافنشي.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
المروحة السمتية
كان دافنشي المعروف بـ "رجل عصر النهضة" مهتما بالعلوم أكثر من اهتمامه بالرسم. فقد رسم الأفكار والملاحظات في الهندسة المعمارية والبيولوجيا والتكنولوجيا والتشريح. الشكل الحلزوني الظاهر في الصورة أعلاه، يشكل نموذجا لمقدمة طائرة هليكوبتر، لكن للأسف لم يتم تصميمها بسبب قلة الموارد آنذاك.
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أشهر روائع ليوناردو دافنشي الفنية
رجل فيتروفيان
هذه الصورة يحملها ملايين الألمان في محفظتهم، حيث أنها مطبوعة على بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم. ارتبطت ندرة أعمال دافنشي بموهبته الابداعية. في هذه اللوحة اعتمد على أعمال المهندس المعماري الروماني فيتوريوس. وهي تصور رجلا ذو أبعاد مثالية ويعد رمزا للتماثل والجمال والمعرفة بالجسد.