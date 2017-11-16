بيع كرسي ستيفن هوكينغ وأطروحته بأسعار فاقت المتوقع

أعلنت دار مزادات "كريستيز" عن بيع رسالة الدكتوراه للراحل ستيفن هوكينغ اضافة الى كرسيه المتحرك. وكشفت كريستيز أن ذلك الكرسي هو من أول ما استخدمه العالم الراحل بعد أن أصبح عاجزا عن الحركة. واستخدم هوكينغ ذلك الكرسي منذ أواخر ثمانينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي. وستذهب عائدات بيع الكرسي إلى مؤسستين خيريتين هما مؤسسة ستيفن هوكينغ وجمعية الأمراض العصبية الحركية.

ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء وضع نظرية جديدة للزمن والكون، في كتابه " تاريخ موجز للزمن"

وفيما كان يُتوقع أن لا يرتفع ثمن اطروحة الدكتواره لهوكنغ التي وقعها ببصمة ابهامه، بمبلغ لن يزيد عن 200 ألف دولار، فقد بيعت النسخة الأصلية من رسالة المذكورة والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965 مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت، بينما جلبت متعلقات أخرى، بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم، 650 ألف دولار بشكل إجمالي.

إبنة العالم الراحل لوسي، في حديث لوسائل الاعلام أعربت عن امتنانها لمؤسسة كريستيز كاشفة أنها "ساعدت عائلة أبي الراحل ستيفن هوكينغ على التصرف بممتلكاته الشخصية والمهنية".

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضاً موادا مرتبطة بإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت أينشتاين، أكثر من 3ر2 مليون دولار. وتوفي هوكينغ في 14 آذار/ مارس بمنزله في كامبريدج عن عمر ناهز 76 عاما.

م.م/ ط.ا (د ب أ)