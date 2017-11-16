 بيع كرسي ستيفن هوكينغ وأطروحته بأسعار فاقت المتوقع | عالم المنوعات | DW | 09.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

بيع كرسي ستيفن هوكينغ وأطروحته بأسعار فاقت المتوقع

بيع الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينغ، في مزاد بسعر بلغ 393 ألف دولار، فيما بيعت رسالة الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ. كشفت عن ذلك دار مزادات "كريستيز" البريطانية.

UK Stephen Hawking - Auktion bei Christie's (picture-alliance/Photoshot/Ray Tang)

أعلنت دار مزادات "كريستيز" عن بيع رسالة الدكتوراه للراحل ستيفن هوكينغ اضافة الى كرسيه المتحرك. وكشفت كريستيز أن ذلك الكرسي هو من أول ما استخدمه العالم الراحل بعد أن أصبح عاجزا عن الحركة. واستخدم هوكينغ ذلك الكرسي منذ أواخر ثمانينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي. وستذهب عائدات بيع الكرسي إلى مؤسستين خيريتين هما مؤسسة ستيفن هوكينغ وجمعية الأمراض العصبية الحركية.

USA New York - Stephen Hawking (Getty Images/Breakthrough Prize Foundation/B. Bedder)

ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء وضع نظرية جديدة للزمن والكون، في كتابه " تاريخ موجز للزمن"

وفيما كان يُتوقع أن لا يرتفع ثمن اطروحة الدكتواره لهوكنغ التي وقعها ببصمة ابهامه،  بمبلغ لن يزيد عن 200 ألف دولار، فقد بيعت النسخة الأصلية من رسالة المذكورة والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965 مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت، بينما جلبت متعلقات أخرى، بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم، 650 ألف دولار بشكل إجمالي.

إبنة العالم الراحل لوسي، في حديث لوسائل الاعلام أعربت عن امتنانها لمؤسسة كريستيز كاشفة أنها "ساعدت عائلة أبي الراحل ستيفن هوكينغ على التصرف بممتلكاته الشخصية والمهنية".

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضاً موادا مرتبطة بإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت أينشتاين، أكثر من 3ر2 مليون دولار. وتوفي هوكينغ في 14 آذار/ مارس بمنزله في كامبريدج عن عمر ناهز 76 عاما.

م.م/ ط.ا (د ب أ)

 

مشاهدة الفيديو 01:32
بث مباشر الآن
01:32 دقيقة

حقائق قد لا تعرفها عن ستيفن هوكينغ

مختارات

الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

بعد يوم واحد من فتح باب الاقتراع، شارك أكثر من 12 ألف شخص من 50 دولة للفوز ببطاقة من بين 1000 بطاقة مخصصة للجمهور لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ. (11.05.2018)  

هوكينغ أشهر علماء المعمورة ـ مقعد ويستخدم صوتا صناعياً

يعتبر واحدا من أذكى العقول على كوكبنا وهو أشهر شخص أقعده المرض في كرسيّ متحرك في العالم: إنه ستيفن هوكينغ، أستاذ الرياضيات في جامعة كمبريدج البريطانية وعالم الفيزياء الفلكية والذي بلغ يوم أمس 70 عاما رغم مرضه العضال. (09.01.2012)  

دفن رماد ستيفن هوكينغ.. وبث صوته إلى الفضاء برسالة سلام

أقيمت اليوم مراسم دفن رماد عالم الفيزياء النظرية الراحل ستيفن هوكينغ في دير وستمنستر بلندن بالقرب من علماء بارزين. وستبث وكالة الفضاء الأوروبية صوت هوكينغ إلى الفضاء كرسالة سلام وأمل عن الوحدة وضرورة العيش بتناغم. (15.06.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حقائق قد لا تعرفها عن ستيفن هوكينغ  

مواضيع ذات صلة

Leonardo da Vinci Salvator Mundi

لوحة لدافينشي تحطم الأرقام القياسية لأسعار الأعمال الفنية 16.11.2017

بعد ما يٌقارب نصف قرن على وفاته، لازال الفنان الشهير، ليوناردو دافينشي، يحظى باهتمام العالم بعد أن حطمت لوحة فنية رسمها هذا الفنان كل الأرقام، وتربعت بالتالي على عرش الأغلى في العالم بقيمة وصلت إلى 450 مليون دولار.

إعلان
Themenbild Facebook

 