بيع سيارة إليزابيث تايلور في مزاد علني

ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الخميس (الثامن من آب/أغسطس 2019)، أن سيارة كانت في ملكية نجمة هوليوود الشهيرة إليزابيث تايلور، بيعت في مزاد علني بمدينة نيويورك بحوالي 520 ألف دولار.
واشترى شخص، لم يعلن عن هويته، السيارة من نوع "رولز رويس" ذات اللون الأخضر، والتي حصلت عليها إليزابيث تايلور سنة 1960 كهدية من زوجها إيدي فيشر. وأطلقت الممثلة الراحلة على هذه السيارة لقب "الآلهة الخضراء" بسبب لونها الأخضر المميز، وفق مجلة "دير شبيغل".
وكانت دار مزادات "جيرنزي" تتوقع الحصول على أكثر من مليون يورو جراء بيع سيارة الممثلة إليزابيث تايلور. إلاّ أنه لا يُعرف إلى حدود الآن سبب بيع السيارة بمبلغ 520 ألف دولار فقط ( 460 ألف يورو).
من جهة أخرى، أفاد موقع صحيفة "مورغن بوست" أن إليزابيث تايلور أخذت معها السيارة إلى روما من أجل تصوير فيلم "كليوباترا" الشهير هناك. وأضاف الموقع الألماني أنه في سبعينيات القرن الماضي أصبحت السيارة في ملكية كارل كارديل، الذي يهوى جمع المقتنيات.
وقال كارل كارديل في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه لا يعرف عما إذا كانت إليزابيث تايلور قد قادت هذه السيارة في حياتها. وأردف: "لا أعتقد أن إليزابيث كانت تتوفر على رخصة لقيادة السيارة".
الجدير ذكره أن إليزابيث تايلور، توفيت سنة 2011 عن عمر يناهز الـ 79. وظهرت أسطورة هوليوود في أكثر من 50 فيلماً أشهرها "كليوباترا" و "من يخاف فيرجينيا وولف". وفازت تايلور بجائزة الأوسكار مرتين.
رم. ا.ف
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
الكرة الذهبية لـ "12 عاما من العبودية"
فاز المخرج البريطاني ستيف ماكوين بجائزة غولدن غلوب الكبرى وهي الكرة الذهبية لعام 2014 عن فيلم "12 عاما من العبودية" في فئة الأفلام الدرامية. وتعتبر جوائز غولدن غلوب الأهم عالمياً بعد جوائز الأوسكار وهي موزعة على 25 فئة بينها مسلسلات تلفزيونية أيضاً.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
ملحمة تاريخية
يصور فيلم "12 عاماً من العبودية" من خلال مشاهد مؤثرة جداً وبشكل ملحمي مصير أحد العبيد في الولايات المتحدة أواسط القرن التاسع عشر. وتعتبر الجائزة الأولى التي فاز بها مخرج الفيلم ستيف ماكوين، الذي بدأ منذ أعوام قليلة مسيرته الفنية في عالم السينما، مقدمة لجوائز كبرى أخرى يتوقع أن يحصل عليها مستقبلاً.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
"احتيال أمريكي" أفضل فيلم كوميدي
فاز فيلم "احتيال أمريكي" بجازة أفضل فيلم في فئة الأفلام الكوميدية/ الموسيقية. ويحكي الفيلم قصة محتال أمريكي ويصور شخصيته وكيف يمارس احتياله. وتجري أحداث الفيلم في آواخر سبعينيات القرن الماضي.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
كيت بلانشيت.. أفضل ممثلة
حصلت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "الياسمينة الزرقاء" للمخرج وودي آلان. وتعد بلانشيت، التي دخلت عالم التمثيل منذ عدة سنوات، واحدة من أفضل ممثلات هوليوود التي تؤدي أدواراً مختلفة.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
تكريم المخرج وودي آلان
فيلم "الياسمينة الزرقاء"، الذي حصلت بطلته كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة، جرى تكريم مخرجه وودي آلان أيضاً، بمنحه جائزة هذا العام الشرفية لمجمل أعماله. وكعادته، تجنب آلان الظهور والصعود إلى المنصة واستلام الجائزة مثل باقي الذين تم تكريمهم.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
دي كابريو.. نجم غولدن غلوب 2014
حصل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو أيضاً على جائزة غولدن غلوب 2014، عن دوره في فيلم "ذئب وول ستريت" كأفصل ممثل في فيلم كوميدي. ويحكي الفيلم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي قصة مدير معدوم الضمير.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
دانييل برول يخرج خالي الوفاض
صرح الممثل الألماني دانييل برول قبل توزيع الجوائز أن الترشيح لإحدى جوائز غولدن غلوب يعد تكريماً له. وهكذا استطاع برول الحد من خيبة أمله بعدم الحصول على أي من جوائز غولدن غلوب لهذا العام، إذ كان مرشحاً لجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره في فيلم "الاندفاع – Rush"، الذي يروي قصة حياة بطل سباق سيارات فورمولا 1 سابقاً، النمساوي نيكي لاودا.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
"الجمال العظيم" أفضل فيلم أجنبي
أما جائزة أفضل فيلم أجنبي ناطق بغير الإنجليزية فكانت من نصيب الفيلم الإيطالي "الجمال العظيم"، الذي فاز بجائزة الفيلم الأوروبي أيضاً لعام 2013، وهو للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو.
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
التركيز على المسلسلات التلفزيونية
كان للمسلسلات التلفزيونية أيضاً نصيب بين جوائز غولدن غلوب الخمسة والعشرين، وهذا هو ما يميزها عن جوائز الأوسكار. وبعكس الأفلام الأمريكية، التي عُرض معظمها في دور السينما الأوروبية، فإن كثيراً من المسلسلات الأمريكية ما يزال غير معروفاً في أوروبا. ومن الفائزين هذا العام الممثل المعروف مايكل دوغلاس عن دوره في مسلسل "خلف الشمعدان".
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في صور: نجوم وجوائز غولدن غلوب
مقدمة لجوائز الأوسكار
تمنح جوائز غولدن غلوب منذ عام 1944 من قبل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود. وقد اكتسبت هذه الجائزة شهرة أكبر خلال الأعوام الأخيرة، إذ تعتبر جوائزها مقدمة لجوائز الأوسكار ومن يحصل على إحدى جوائزها لديه فرصة وأمل كبير في ترشيحه لإحدى جوائز الأوسكار أيضاً. لكن رغم ذلك، هناك دائماً الكثير من المفاجآت في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي سيقام هذا العام في الثاني من مارس / آذار.
الكاتب: يوخن كورتن / عارف جابو