بيع سمكة تونة بأكثر من ربع مليون دولار باليابان

تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 36 مليون ين (273 ألف دولار) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس (الخامس من يناير/كانون الثاني 2023).

وقالت الوكالة إن سعر السمكة بلغ أكثر من ضعف أعلى سعر لها مقارنة بالعام الماضي ، حيث تتطلع صناعات المطاعم والمواد الغذائية إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وتجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجراما والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي بلغ 88ر16 مليون ين وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999.

ودفع مطعم "أونوديرا" للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني "يامايوكي، قيمة السمكة قال كبير الطهاة في هذا المطعم أكيفومي ساكاغامي للصحافيين بعد المزاد إن السمكة المباعة "تتمتع بكل صفات التونة الجيدة". وأضاف "لقد مررنا بسنوات من الكآبة (خلال الجائحة). آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه".

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وقد هيمن رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي"، والذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية. وسبق أن دفع صاحب هذه المطاعم مبلغاً قياسياً قيمة سمكة بلغ 3,1 مليون دولار في عام 2019، لكن كيمورا انكفأ في السنوات الأخيرة، في ما عزاه إلى تأثير الجائحة.

ويزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم. وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة.

ع.ج.م/ (أ ف ب، د ب أ)