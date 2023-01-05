 بيع سمكة تونة بأكثر من ربع مليون دولار باليابان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 05.01.2023

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منوعات

بيع سمكة تونة بأكثر من ربع مليون دولار باليابان

بيعت سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار في مزاد تقليدي سنوي في طوكيو، لتكسر بذلك المنحى التراجعي الذي ساد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة. لكن هذا ليس الرقم القياسي، فقد بيعت سمكة تونة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.

هيمن كيوشي كيمورا (في الصورة) الذي يلقب نفسه ملك التونة، لسنوات طويلة على هذا المزاد التقليدي في طوكيو (أرشيف 5/1/2019)

هيمن كيوشي كيمورا (في الصورة) الذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لسنوات طويلة على هذا المزاد التقليدي في طوكيو (أرشيف)

 

تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 36 مليون ين (273 ألف دولار) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس (الخامس من يناير/كانون الثاني 2023).

وقالت الوكالة  إن سعر السمكة بلغ أكثر من ضعف أعلى سعر لها مقارنة بالعام الماضي ، حيث تتطلع صناعات المطاعم والمواد الغذائية إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا.

مختارات

كثيرون منا يظنون أن سمك التونة من أنواع الأسماك الرخيصة، لكن يبدو أن الأمر مختلف في اليابان، حيثُ بيعت سمكة تونة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار. فما السر وراء هذا الثمن الخيالي؟

وتجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجراما والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي بلغ 88ر16 مليون ين وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999.

ودفع مطعم "أونوديرا" للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني "يامايوكي، قيمة السمكة قال كبير الطهاة في هذا المطعم أكيفومي ساكاغامي للصحافيين بعد المزاد إن السمكة المباعة "تتمتع بكل صفات التونة الجيدة". وأضاف "لقد مررنا بسنوات من الكآبة (خلال الجائحة). آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه".

  ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وقد هيمن رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي"، والذي يلقب نفسه "ملك التونة"، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقداراً كبيراً من الدعاية. وسبق أن دفع صاحب هذه المطاعم  مبلغاً قياسياً قيمة سمكة بلغ 3,1 مليون دولار  في عام 2019، لكن كيمورا انكفأ في السنوات الأخيرة، في ما عزاه إلى تأثير الجائحة.

ويزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم. وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة. 

ع.ج.م/  (أ ف ب، د ب أ)

  • Ein Pottwal im Meer (picture-alliance/WILDLIFE/W. Poelzer)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تعتبر الحيتان من ذوات الظلف (مزدوجات الأصابع)، وتعد من أقرباء فرس النهر، وقد تبين من خلال اختبارات جينية وتسجيلات أحفورية أن أسلافها من الثدييات عاشت فوق سطح الأرض. لكن مع تغير الظروف المعيشية منذ حوالي 55 مليون عام، هاجر أجدادها إلى الماء ليصبحوا بالشكل الذي نعرفه اليوم.

  • Zwei Delfine im Meer (AP)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    يمكن تقسيم الحيتان إلى مجموعتين: حيتان مسننة وحيتان بالينية (بدون أسنان). تعد الحيتان المسننة عموماً أصغر حجماً من نظيرتها وتتغذى على اللحوم، مثل الأسماك والفقمات والأخطبوط وحتى أسماك القرش. تشمل هذه المجموعة أنواع مختلفة، مثل الدلافين والحوت القاتل (الأوركا) وحيتان العنبر العملاقة.

  • Buckelwal mit offenem Maul (picture-alliance/WILDLIFE/S. Müller)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تتغذى الحيتان البالينية على العوالق، إذ يعلق غذاؤها بين شعيرات "لحية" في نهاية الفك العلوي، وذلك بعد أن تضع الحيتان كمية كبيرة من الماء في فمها، وتضغط عليها فتتخلص من المياه وتبقى العوالق.

  • Blauwal neben kleinem Boot (picture-alliance/WILDLIFE/M. Carwardine)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تعتبر الحيتان البالينية من بين أكبر الحيوانات التي عاشت على الكرة الأرضية، أكبرها الحوت الأزرق، إذ يصل طوله إلى 30 متراً ويزن 200 طن، وربما يعود هذا الحجم الهائل إلى كونها من ذوات الدم الحار، مما يعنى حاجتها إلى كتلة إضافية لتدفئتها داخل المحيطات الباردة.

  • Zeichnung eines Grönlandwals mit zwei Belugas (picture-alliance/OKAPIA)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    الحيتان البالينية ليست كبيرة فحسب، بل يمكن أن تعمّر لفترة طويلة. حوت غرينلاند (برفقة حوتين من نوع البيلوغا) يعتبر أكبر الثدييات عمراً، إذ يبلغ من العمر 200 عام تقريباً، وربما يعود هذا لكونها تتمتع بجينات تحميها من السرطان، ومع ذلك، للأسف لا تعيش جميعها طويلاً، فمتوسط عمرها يصل إلى 40 عاماً.

  • Eine Gruppe Delfine im Persischen Golf (Soheil Soleimani)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تستخدم الحيتان المسننة الموجات فوق الصوتية لتحديد موقعها، إذ تبعث بها وترتد من على أجسام الكائنات البحرية الأخرى. هذه القدرة تمكنها من الصيد بفاعلية، ويعتقد الباحثون أن الحيتان تستطيع التفريق بين أنواع السمك بمساعدة الارتدادات الصوتية، ولكن حتى الآن لا يستطيع العلماء تحديد كيفية عمل هذه الخاصية.

  • Buckelwale (picture-alliance/Evolve/M. P. O'Neill)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تُعرف الحيتان المحدبة بأغانيها الملحنة، إذ تختلف لهجاتها مع اختلاف أماكن عيشها، إلا أنها تتبادل مخزونها اللغوي خلال لقاء سنوي في جزيرة مرجانية صغيرة قبالة نيوزيلندا، ويغنون لبعضهم البعض في حفلة "كاريوكي" مائية.

  • Kurzflossen-Grindwal mit Jungem (picture-alliance/WILDLIFE/M. Carwardine)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    كونها من الثدييات، فإن الحيتان ترضع صغارها، ولكن بدلاً من الاتصال المباشر المعروف، فإن بعض الأمهات تقوم بـ "حقن" أطفالها بالحليب مباشرة في أفواههم، إذ يحتوي حليبها على 50 في المائة من الدهون، ولهذا فهو يتمتع بقوام يشبه إلى حد ما معجون الأسنان، مما يعني أنه لا يذوب في الماء، وبهذا يتمكن الصغار من الشعور بالشبع!

  • Zwei Orcas im Wasser (BR)

    بالصور: الحيتان والإنسان .. متشابهان!

    تعتبر الحيتان من الكائنات الحية القليلة التي تصل إلى سن اليأس. تعيش الحيتان القاتلة في مجموعات تقودها أنثى مسنة، والتي تعرف بخبرتها الطويلة أفضل أماكن الصيد. وتقوم بنقل هذه المعلومة إلى بناتها، وكونها الجدة فهي تساعد أيضاً في رعاية الأحفاد، وبالتالي ضمان الحفاظ على جيناتها.