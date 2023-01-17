بيع تذكرة مباراة رونالدو وميسي في السعودية بـ 2.5 مليون دولار

نجح رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي في كسب المزاد العلني للحصول على تذكرة "فوق الخيال" والمتعلقة بالمباراة الاستعراضية التي ستجمع بين رونالدو وميسي في الرياض يوم الخميس المقبل (18 يناير/كانون الثاني 2023):

وكان المزاد قد تم طرحه الاثنين الماضي، وبدأ بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، قبل أن يتجاوز حاجز مليونين ونصف دولار.

التذكرة "الخاصة جدا" بيعت ب2.5 مليون دولار وستسمح لصاحبها بالعديد من الامتيازات مثل أخذ صور مع النجمين رونالدو وميسي وغيرهما من النجوم والتواجد مع اللاعبين في غرفة الملابس بالإضافة إلى تناول العشاء مع طرفي المباراة وتكريم الفائز على أرضية الملعب. وستجمع هذه المباراة نجوم النصر والهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني في حسابه بموقع تويتر، إن ريع التذكرة بالكامل سيذهب لمنصة إحسان الخيرية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أن الطلب على تذاكر حضور المباراة من مدرجات الملعب تجاوز مليوني طلب.

وربما تكون هذه آخر مواجهة بين ميسي ورونالدو بعد انتقال هذا الأخير إلى النصر السعودي بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو. وتشكل مباراة الخميس أمام باريس سان جيرمان أول مباراة لرونالدو مع النصر وتمهد أيضا لمشاركته الأولى في الدوري السعودي والتي ستكون أمام نادي الاتفاق، بعد أن غاب عن المباراتين الأوليتين بسبب الإيقاف.

ويسافر فريق باريس سان جيرمان بنجمه مبابي بداية إلى قطر وقبلها سينتقل للرياض لخوض المباراة الاستعراضية أمام رونالدو ورفاقه الجدد. وكانت مواجهة ميسي ورونالدو دائما ما تشهد متابعة جماهيرية كبيرة خاصة عندما كان النجمان يلعبان للخصمين اللدودين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني. يذكر أن ميسي أيضا له نشاط في السعودية باعتباره سفيرا للسياحة السعودية.

هـ.د