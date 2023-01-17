بيع تذكرة مباراة رونالدو وميسي في السعودية بـ 2.5 مليون دولار

نجح رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي في كسب المزاد العلني للحصول على تذكرة "فوق الخيال" والمتعلقة بالمباراة الاستعراضية التي ستجمع بين رونالدو وميسي في الرياض يوم الخميس المقبل (18 يناير/كانون الثاني 2023):
وكان المزاد قد تم طرحه الاثنين الماضي، وبدأ بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، قبل أن يتجاوز حاجز مليونين ونصف دولار.
التذكرة "الخاصة جدا" بيعت ب2.5 مليون دولار وستسمح لصاحبها بالعديد من الامتيازات مثل أخذ صور مع النجمين رونالدو وميسي وغيرهما من النجوم والتواجد مع اللاعبين في غرفة الملابس بالإضافة إلى تناول العشاء مع طرفي المباراة وتكريم الفائز على أرضية الملعب. وستجمع هذه المباراة نجوم النصر والهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني في حسابه بموقع تويتر، إن ريع التذكرة بالكامل سيذهب لمنصة إحسان الخيرية.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أن الطلب على تذاكر حضور المباراة من مدرجات الملعب تجاوز مليوني طلب.
وربما تكون هذه آخر مواجهة بين ميسي ورونالدو بعد انتقال هذا الأخير إلى النصر السعودي بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو. وتشكل مباراة الخميس أمام باريس سان جيرمان أول مباراة لرونالدو مع النصر وتمهد أيضا لمشاركته الأولى في الدوري السعودي والتي ستكون أمام نادي الاتفاق، بعد أن غاب عن المباراتين الأوليتين بسبب الإيقاف.
ويسافر فريق باريس سان جيرمان بنجمه مبابي بداية إلى قطر وقبلها سينتقل للرياض لخوض المباراة الاستعراضية أمام رونالدو ورفاقه الجدد. وكانت مواجهة ميسي ورونالدو دائما ما تشهد متابعة جماهيرية كبيرة خاصة عندما كان النجمان يلعبان للخصمين اللدودين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني. يذكر أن ميسي أيضا له نشاط في السعودية باعتباره سفيرا للسياحة السعودية.
هـ.د
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان