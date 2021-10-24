بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس بأكثر من 100 مليون دولار

بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى لبيكاسو ساعدت في تحويل لاس فيغاس إلى وجهة استثنائية للفن، وذلك في مزاد يوم السبت (23 اكتوبر تشرين أول 2021) مقابل أكثر من 100 مليون دولار.
أقامت دار سوذبيز للمزادات هذا المزاد في فندق بيلاجيو بلاس فيغاس، حيث كانت الأعمال معروضة منذ سنوات. وكانت خمس من هذه اللوحات معلقة على جدران مطعم بيكاسو الفاخر في بيلاجيو.
وسيستمر المطعم في عرض 12 عملا آخر لبيكاسو.
وكان أعلى سعر من نصيب لوحة "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية"التي رسمها بيكاسو في 1938 لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري-تيريز والتر، والتي بيعت مقابل 40.5 مليون دولار، بزيادة عشرة ملايين دولار عن سقف تقديرات ما قبل البيع.
وبيعت اللوحتان الكبيرتان "الرجل والطفل" و"جذع رجل" مقابل 24.4 مليون دولار و9.5 مليون دولار على الترتيب، في حين بيعت أعمال أصغر مثل "غداء على عشب" مقابل 2.1 مليون دولار، أي ما يقدر بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها المقدر قبل البيع. ولم يتم الكشف عن أسماء المشترين.
م.س/ ح.ز (رويترز)
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
رسم الفنان بيكاسو سلسلة من خمسة عشر لوحة بين عامي 1954 و1955، تحمل صيغ "أ" حتى "و"، استوحيت مواضيعها من لوحة "نساء الجزائر في بيوتهن" للفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، وهو أحد رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. حطم ثمن اللوحة "نساء الجزائر" "و" كافة الأرقام القياسية المتوقعة عندما بيعت بـ179.4 مليون دولار في مزاد كريستيز بتاريخ 11 مايو/أيار 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة الفنان البريطاني فرانسيس بيكون، "ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد" التي رسمها في عام 1969، حققت رقماً قياسياً عندما بِيعت في مزاد أقيم في دار كريستيز في نيويورك بـ 142.4 مليون دولار. وكانت اللوحة قد حققت أعلى ثمناً عندما بِيعت في مزاد للأعمال الفنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أن أعمال بيكاسو وأعمال أميديو موديلياني"تجاوزت ذلك الرقم القياسي في عام 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
حققت أعمال الرسام والنحات الإيطالي – الفرنسي ألبيرتو جياكوميتي بعض الأرقام القياسية في المزادات الفنية، وكانت بعض أعماله قد حطمت الرقم القياسي في وقت مبكر من عام 2015 عندما حقق تمثاله البرونزي المُسمى بـ "الرجل ذو الإصبع" والذي شكله أو صنعه في عام 1937، وقد بِيع التمثال بـ 141.3 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
تمثل لوحة " امرأة من ذهب" أو " موناليزا النمسا" إلى حدٍ بعيد المرحلة الذهبية للرسام غوستاف كليمت. وكانت اللوحة قد بِيعَت في عام 2006 من قبل دار كريستيز للمزادات بـ 135 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة "الصرخة"هي واحدة من اللوحات الأكثر شهرة في العالم للرسام التعبيري النرويجي إدوارد مونك الذي رسم أربع نسخ منها، ثلاثة تعرض في المتاحف النرويجية، والنسخة الرابعة بِيعت في شهر مايو/أيار 2012 من قبل دار سوثبي للمزدات بـ 119.9 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
استوحى الرسام الإسباني بابلو بيكاسوهذه اللوحة من عشيقته ماري تيريز والتر ورسمها في يوم واحد عام 1932. وسجلت لوحة بيكاسو المسماة بـ"عارية، وأوراق خضراء، وتمثال نصفي" رقماً قياسياً عندما بيعت بـ 106 مليون دولار في مزاد استغرق ثمانية دقائق وست ثوان أقيم بدار كريستيز في نيويورك في شهر مايو/أيار 2010. وكان ثمن لوحة بيكاسو قد قدر قبل بدء المزاد بنحو تسعين مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
بيعت لوحة الفنان آندي وارهول المسماة بـ "تحطم سيارة فضية" بـ105.4 ملايين دولار في مزاد علني أقيم في صالة سوثبي بنيويورك لتصبح أغلى لوحة تباع لأشهر فناني البوب. و يظهر في اللوحة سيارة مصطدمة بشجرة وجثة هامدة. واللوحة عبارة عن صورة ضخمة يبلغ طولها 2.67 وعرضها 4 أمتار، و تحتوي اللوحة على خمسة عشر صورة التقطت عقب اصطدام السيارة بشجرة.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة بيكاسو "الصبي والغليون" بِيعت بـ 104.2 مليون دولار. رسمت اللوحة عام 1905 خلال مرحلة بيكاسو "الوردية"، وبعد مرور قرن و نصف من الزمن حققت اللوحة ثمناً مثيراً للإعجاب في مزادٍ أقامتة صالة سوثبي في عام 2004.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
أعلنت صالة سوثبي للمزادات في عام 2010 عن بيع التمثال المسمى بـ "الرجل السائر" للنحات السويسري ألبيرتو جياكوميتي بمبلغ وصل لـ104.3 مليون دولار، رغم الأزمة المالية العالمية. ولم تستغرق عملية البيع سوى ثماني دقائق، وقال الخبراء أنهم لم يتوقعوا أن يحقق تمثال النحات جيوكوميتي ذلك السعر القياسي.
الكاتب: اليزابيث غرونيه/غالية داغستاني