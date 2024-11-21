بيستوريوس يمهد الطريق أمام شولتس للترشح لفترة ثانية

أبلغ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أنه لن يترشح لمنصب المستشار عن الحزب في الانتخابات المبكرة في فبراير/ شباط، مما يمهد الطريق للمستشار أولاف شولتس للترشح لولاية ثانية.

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) أنه أبلغ الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لن يكون متاحا لخلافة أولاف شولتس كمرشح للحزب لشغل منصب المستشار في الانتخابات المتوقعة في فبراير/ شباط القادم.

ونشر بيستوريوس رسالة فيديو اليوم قال فيها إنه أبلغ "للتو" الحزب ممثل يسار الوسط بقراره. وأصبح الطريق مفتوحا الآن أمام شولتس لخوض انتخابات المستشارية مرة أخرى.

وقالت مصادر الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ترشيحه قد يعلن رسميا يوم الاثنين القادم في اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويشغل شولتس منصبه منذ عام 2021، ويعاني هو والحزب الاشتراكي الديمقراطي من انخفاض شعبيتهما في استطلاعات الرأي، مما أثار تكهنات بأن الحزب قد يتخلى عنه لصالح وزير الدفاع بيستوريوس.

وتحدث عدد متزايد من سياسيي الحزب على المستوى المحلي والاتحادي صراحة لصالح ترشيح بيستوريوس الذي أظهرت بشكل منتظم استطلاعات الرأي أنه أكثر وزير شعبية في الحكومة.

وقد تقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة شولتس في وقت سابق من الشهر الحالي بعد قرار شولتس بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التحالف المسيحي (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) لا يزال يتقدم بشكل مريح في استطلاعات الرأي.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)