بيستوريوس: ألمانيا مستعدة لدور قيادي في التحالف الغربي

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لواشنطن أن برلين مستعدة للاضطلاع بدور قيادي في السياسة الأمنية في أوروبا وستوفر القدرات العسكرية للقيام بذلك، مؤكدا على أهمية الشراكة عبر الأطلسي.

قال وزير الدفاع الألمانيبوريس بيستوريوس في خطاب ألقاه في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن الخميس حسب التوقيت المحلي(10 ماي/ أيار 2024): "دعونا - الولايات المتحدة وألمانيا معا - نشكل مستقبلا مع كل أولئك الذين يدافعون عن الحرية والسلام والنظام الدولي القائم على القواعد"، مؤكدا أن بلده حليف صامد وقادر ومستعد لتولي مهامه في التحالف وفي السياسة العالمية.

وأوضح الوزير أن ألمانيا في خضم عملية بناء عسكري وتخلت عن الإحجام الذي طالما اتسمت به، مثلما هو الحال في توريد أسلحة إلى مناطق حربية، مضيفا أنه يريد تصحيح تخلي ألمانيا عن الخدمة العسكريةالإجبارية، وقال: "الزمن تغير"، متحدثا عن ارتكاب "خطأ" وقال: "أنا مقتنع بأن ألمانيا بحاجة إلى نوع من التجنيد العسكري"، مؤكدا ضرورة ضمان الصمود العسكري.

وذكر بيستوريوس أنه من السهل الوقوع في التشاؤم في ضوء الأزمات التي يشهدها العالم، مضيفا في المقابل أنه يتفاعل معها بعزم شديد، مشيرا إلى أن الأوروبيين يدركون أيضا أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يتعين عليها الرد على تسلح الصين وسياستها الاقتصادية العدوانية وسعيها نحو الهيمنة الجيوسياسية، مؤكدا أن بلاده عازمة على تقديم مساهمة هنا أيضا من أجل نظام قائم على القواعد.

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الدفاع عن الغرب ضد طموحات روسيا التوسعية

وقال بيستوريوس: "أنا مقتنع بأن أمريكا وأوروبا معا فقط يمكنهما الحفاظ على قوة الغرب والدفاع عنه ضد طموحات روسيا التوسعية ونهم جهات فاعلة أخرى نحو السلطة والهيمنة... رسالتي اليوم هي: تماما كما فعلنا في لحظات مهمة أخرى في الشراكة عبر الأطلسي مثل جسر برلين الجوي أو خطة مارشال أو إعادة توحيد ألمانيا، دعونا نغتنم هذه الفرصة عبر الأطلسي مرة أخرى".

يذكر أن خطة مارشال كانت برنامجا أمريكيا ساعد الدول الأوروبية على إعادة بناء اقتصاداتها بعد الحرب العالمية الثانية، واستفادت ألمانيا منه بشكل خاص.

ويتابع بيستورويس جولته في شمال أمريكيا اليوم الجمعة، حيث يغادر الولايات المتحدة إلى كندا والاجتماع مع وزير الدفاع الكندي بيل بلير، بعد لقاء نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن.

ع.ج/ و.ب (د ب أ)