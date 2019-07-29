 بيريز يضع شرطاً لرحيل خاميس | عالم الرياضة | DW | 31.07.2019

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عالم الرياضة

بيريز يضع شرطاً لرحيل خاميس

يكشف تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرطاً لبيع نجم الفريق خاميس رودريغيز في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يريد النجم الكولومبي الرحيل عن القلعة المدريدية في أقرب وقت ممكن وخوض تجربة كروية جديدة.

Fußball UEFA Champions League Real Madrid James Rodriguez (picture-alliance/dpa/J. Martin)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن قصة خاميس رودريغيز مع ريال مدريد قد وصلت إلى فصلها الأخير، فبعدما غادر النجم الكولومبي "الميرنغي" في وقت سابق إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، يُتوقع أن يرحل خاميس في الأيام القليلة القادمة عن ريال مدريد بشكل نهائي.

وتشير جريدة "ABC" الإسبانية أن خاميس رودريغيز، طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يُساعده في الرحيل عن "الأبيض الملكي" في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن النجم الكولومبي خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان.

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في الوقت الذي يستعد فيه خاميس رودريغيز إلى طي صفحة تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ، تتصارع عدة أندية إنجليزية على النجم الكولومبي، الذي يأمل في نفض الغبار عن نفسه واستعادة بريقه المعهود قريبا في عالم الساحرة المستديرة. (04.05.2019)

بعد أن امتلأت خزائن أتليتيكو مدريد بعوائد رحيل خمسة من لاعبيه بات يطمح إلى ضم الكولومبي خاميس رودريغز من الجار الملكي اللدود، معتمداً على رغبة اللاعب في العيش بمدريد. (16.07.2019)

وأوضح نفس المصدر أن رحيل خاميس عن القلعة المدريدية لن يكون بالأمر الهيّن، مضيفاً أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يريد الحصول على مبلغ 50 مليون يورو، من أجل السماح للاعب الكولومبي بالرحيل.

وتابع المصدر أن بيريز يريد من الأندية التي أبدت اهتمامها بخاميس على غرار مانشستر يونايتد ونابولي وأتلتيكو مدريد أن تدفع 50 مليون يورو، وأردف أن عدم وصول أي عرض بهذه القيمة المالية يعني بقاء خاميس مع ريال مدريد.

وكان الموقع الرسمي لريال مدريد قد نشر مؤخراً الصور الرسمية للاعبي "الميرنغي" في الموسم الجديد، إذ خلت من صورة خاميس رودريغيز، وهو ما اعتبر علامة واضحة على رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد، يرغب بقوة في ضم خاميس رودريغيز (28 عاماً) في فترة الانتقالات الصيفية، فيما تأمل جماهير "الميرنغي" أن لا يذهب الدولي الكولومبي إلى أتلتيكو مدريد، بسبب المنافسة الكبيرة بين أندية العاصمة الإسبانية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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