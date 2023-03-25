بيرو: حراس لمنع زراعة الكوكا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعد بيرو من أكبر منتجي الكوكايين في العالم. تُزرع معظم أوراق نبتة الكوكا بشكل غير قانوني وتُباع لتجار المخدرات، وهذا ما لم يعد سكان منطقة فاريم يقبلون به ولذا يحاربونه.
بعد أيام قليلة من فشل محاولة لاختطاف وزير العدل البلجيكي، قُتل شخص في تبادل لإطلاق النار خلال عملية واسعة النطاق للشرطة ضد المتطرفين اليمينيين في بلجيكا. ولم تتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعتين.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول