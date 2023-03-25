 بيرو: حراس لمنع زراعة الكوكا | العولمة 3000 | DW | 01.04.2023

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العولمة 3000

بيرو: حراس لمنع زراعة الكوكا

تعد بيرو من أكبر منتجي الكوكايين في العالم. تُزرع معظم أوراق نبتة الكوكا بشكل غير قانوني وتُباع لتجار المخدرات، وهذا ما لم يعد سكان منطقة فاريم يقبلون به ولذا يحاربونه.

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