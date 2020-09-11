 بيروت.. إخماد حريق في ″مبنى زها حديد″ بالحي التجاري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيروت.. إخماد حريق في "مبنى زها حديد" بالحي التجاري

تمكن الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق شب صباح الثلاثاء في مبنى تجاري قيد الإنشاء وسط بيروت، ليعيد إلى أذهان اللبنانيين ذكرى أليمة بانفجار مرفأ بيروت قبل أسابيع. المبنى كان من آخر تصاميم المعمارية زها حديد.

مشاهدة الفيديو 01:51

حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع

قام الدفاع المدني اللبناني صباح الثلاثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2020) بإخماد حريق نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما صرح به لوكالة رويترز جورج أبو موسى مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني.

وشبّ الحريق في المبنى المطل على البحر والمقام على طراز معماري حديث، وهو من تصميم المعمارية الراحلة زها حديد. والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء. ولم تُعرف إلى غاية اللحظة أسباب اندلاع الحريق.

وقال شاهد من رويترز إن النيران كانت مشتعلة في جزء بأحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها.

ويأتي ذلك في وقت ما يزال فيه لبنان يعاني من تداعيات انفجار مرفأ لبنان الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس الماضي وخلف أكثر من 190 قتيلاً، وستة آلاف مصاب، ودماراً هائلاً في المرفأ والمناطق المحيطة به مما شرد حوالي 300 آلف شخص. 
 

و.ب/ ع.غ (رويترز)

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

  • default

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


 

مختارات

لاجئون سوريون في بيروت.."أفضل شيء هو المغادرة من هنا"

أزمة اقتصادية واحتجاجات ثم انفجار بيروت الكارثي في بداية أغسطس/آب. الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع وقلقون على حياتهم، كما ترصد زينة شفايكله في هذا التقرير من بيروت.  

مسؤول بالبنك الدولي يكشف لـ DW خسائر لبنان وشروط مساعدته

يتفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، ويتجه البنك الدولي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته "وفق شروط"، يكشفها المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي أكسل فان تروتسنبورغ في لقاء بمسائية DW عربية.  

غابت المعجزة.. لا إشارات على وجود ناجين تحت أنقاض مبنى في بيروت

تضاءلت بشدة الآمال في العثور على أحياء تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت بعد أن حبست البلاد أنفاسها ثلاثة أيام انتظاراً لوقوع معجزة، إذ أكد فريق الإنقاذ التشيلي أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت الأنقاض.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع  

مواضيع ذات صلة

Libanon Beirut | Großbrand am Hafen | Schwarze Rauchwolken

إخماد حريق مرفأ بيروت بعد أن طالت ناره مساعدات إنسانية 11.09.2020

بعد نحو 20 ساعة على اندلاعه، أخمدت فرق الإطفاء الحريق الضخم الذي شبّ في مرفأ بيروت المدمر وطال مساعدات إنسانية في بلد لا يزال يعيش تحت وقع صدمة الانفجار الذي شهده هذا المرفق الرئيسي في بداية آب/أغسطس.

حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع 10.09.2020

اندلع حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.

Libanon Beirut Feuer Hafen

حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع 10.09.2020

اندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت بعد عدة أسابيع من الانفجار المروع، ما أثار حالة من الهلع والرعب في المدينة التي مازالت تلملم جراحها بعد الانفجار الذي سبب كارثة إنسانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  