بيروت.. إخماد حريق في "مبنى زها حديد" بالحي التجاري

قام الدفاع المدني اللبناني صباح الثلاثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2020) بإخماد حريق نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما صرح به لوكالة رويترز جورج أبو موسى مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني.

وشبّ الحريق في المبنى المطل على البحر والمقام على طراز معماري حديث، وهو من تصميم المعمارية الراحلة زها حديد. والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء. ولم تُعرف إلى غاية اللحظة أسباب اندلاع الحريق.

وقال شاهد من رويترز إن النيران كانت مشتعلة في جزء بأحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها.

ويأتي ذلك في وقت ما يزال فيه لبنان يعاني من تداعيات انفجار مرفأ لبنان الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس الماضي وخلف أكثر من 190 قتيلاً، وستة آلاف مصاب، ودماراً هائلاً في المرفأ والمناطق المحيطة به مما شرد حوالي 300 آلف شخص.



و.ب/ ع.غ (رويترز)