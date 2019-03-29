بيرهوف يعترف بتعامله الخاطئ مع قضية أوزيل

اعترف أوليفر بيرهوف المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، بارتكابه أخطاء أثناء تعامله مع قضية مسعود أوزيل. وصرح بيرهوف، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية الألمانية، سيتم نشرها غدا الخميس (11 نيسان/أبريل 2019) "لقد حدث خطأ وأشعر بالأسف الشديد بشأنه. تم ارتكاب الكثير من الأخطاء هناك، ومني أيضا".

واستدرك بيرهوف قائلا إن أحدا لم يخبره حتى الآن بطريقة مقنعة كان يمكن أن تتبعها قيادة المنتخب الألماني عوضا عن الأسلوب الذي تم انتهاجه. وقال بيرهوف (50 عاما) المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا "من المؤكد أن مسعود كان يتمنى رحيلا مختلفا. لا يسعني سوى أن أكرر في النهاية، لم يقدم أي منا صورة جيدة".

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وأعلن نجم أرسنال الإنجليزي، الذي توج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، اعتزاله الدولي عقب الخروج الكارثي لمنتخب الماكينات من مرحلة المجموعات لمونديال روسيا الأخير العام الماضي. وأثار أوزيل جدلا كبيرا عندما تم التقاط صور له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انطلاق المونديال بوقت وجيز.

من جانب آخر، أكد بيرهوف أنه غير مهتم بخلافة رينهارد غريندل في منصب رئيس اتحاد الكرة. وقال بيرهوف في تصريحات لمحطة "زد.دي.اف" التليفزيونية الألماني "أعمل في منصب ممتع، رائع بشكل لا يصدق، بالقرب من الملعب وبالقرب من الفرق". وأشار "تنتظرنا الكثير من التحديات على مستوى فرق الكبار والشباب".

ويعمل بيرهوف في الاتحاد الألماني منذ عام 2004 حيث عمل في البداية في منصب مدير المنتخب الأول. وأصبح منصب رئيس الاتحاد الألماني شاغرا في الوقت الحالي عقب استقالة راينهارد غريندل مطلع الشهر الجاري بعدما اعترف بتلقيه ساعة يد تبلغ قيمتها ستة آلاف يورو (6700 دولار) كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني السابق لكرة القدم. ويدرس الادعاء العام ما إذا كان غريندل سيواجه قضية تستوجب مثوله أمام القضاء بتهمة عدم إبلاغ سلطات الجمارك بتلقيه الهدية.

يشار إلى غريندل قد أعلن اليوم استقالته أيضا من منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومن عضوية مجلس الفيفا، وعلل ذلك بالقول إن التغطية الإخبارية لخبر استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني "تجاوزت كل الحدود".

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)