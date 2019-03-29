بيرهوف يعترف بتعامله الخاطئ مع قضية أوزيل

اعترف أوليفر بيرهوف المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، بارتكابه أخطاء أثناء تعامله مع قضية مسعود أوزيل. وصرح بيرهوف، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية الألمانية، سيتم نشرها غدا الخميس (11 نيسان/أبريل 2019) "لقد حدث خطأ وأشعر بالأسف الشديد بشأنه. تم ارتكاب الكثير من الأخطاء هناك، ومني أيضا".
واستدرك بيرهوف قائلا إن أحدا لم يخبره حتى الآن بطريقة مقنعة كان يمكن أن تتبعها قيادة المنتخب الألماني عوضا عن الأسلوب الذي تم انتهاجه. وقال بيرهوف (50 عاما) المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا "من المؤكد أن مسعود كان يتمنى رحيلا مختلفا. لا يسعني سوى أن أكرر في النهاية، لم يقدم أي منا صورة جيدة".
وأعلن نجم أرسنال الإنجليزي، الذي توج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، اعتزاله الدولي عقب الخروج الكارثي لمنتخب الماكينات من مرحلة المجموعات لمونديال روسيا الأخير العام الماضي. وأثار أوزيل جدلا كبيرا عندما تم التقاط صور له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انطلاق المونديال بوقت وجيز.
من جانب آخر، أكد بيرهوف أنه غير مهتم بخلافة رينهارد غريندل في منصب رئيس اتحاد الكرة. وقال بيرهوف في تصريحات لمحطة "زد.دي.اف" التليفزيونية الألماني "أعمل في منصب ممتع، رائع بشكل لا يصدق، بالقرب من الملعب وبالقرب من الفرق". وأشار "تنتظرنا الكثير من التحديات على مستوى فرق الكبار والشباب".
ويعمل بيرهوف في الاتحاد الألماني منذ عام 2004 حيث عمل في البداية في منصب مدير المنتخب الأول. وأصبح منصب رئيس الاتحاد الألماني شاغرا في الوقت الحالي عقب استقالة راينهارد غريندل مطلع الشهر الجاري بعدما اعترف بتلقيه ساعة يد تبلغ قيمتها ستة آلاف يورو (6700 دولار) كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني السابق لكرة القدم. ويدرس الادعاء العام ما إذا كان غريندل سيواجه قضية تستوجب مثوله أمام القضاء بتهمة عدم إبلاغ سلطات الجمارك بتلقيه الهدية.
يشار إلى غريندل قد أعلن اليوم استقالته أيضا من منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومن عضوية مجلس الفيفا، وعلل ذلك بالقول إن التغطية الإخبارية لخبر استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني "تجاوزت كل الحدود".
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
الطفل المعجزة
في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا
سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
نموذج للاندماج
سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
بطل القلوب
هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
صانع الفرص بعد ميسي
شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
الصورة المثيرة للجدل
ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
كبش فداء لفشل المانشافت؟
في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".
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أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان
"ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"
في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان