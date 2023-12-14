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عالم الرياضةألمانيا

بيرهوف: الوضع المتأزم في العالم سيلقي بظلاله على يورو 2024

١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

قبل أشهر من انطلاق بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا، أعرب المدير السابق للمنتخب الألماني أوليفر بيرهوف عن مخاوفه من أن يلقي "الوضع السياسي المتأزم في العالم" بظلاله عليها. بيد أنه بدا متفائلا بأداء منتخب بلاده.

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أوليفر بيرهوف المدير السابق للمنتخب الألماني، أرشيف
قال بيرهوف إن الوضع السياسي في جميع أنحاء العالم غير مناسب للبطولة.صورة من: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

قال أوليفير بيرهوف، مدير المنتخب الألماني السابق، إن خلق أجواء رائعة في بطولة أمم أوروبا (يورو

2024) سيكون صعبا خلال فترة الاستعداد للبطولة، لكن الفريق يمكن أن يغير الحالة المزاجية مع تقديم بداية جيدة في المسابقة.

وفشل المنتخب الألماني في تقديم أداء مغاير بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم منذ 12 شهرا في قطر، حيث حقق ثلاثة انتصارات فقط في المباريات التي خاضها. وتسبب ذلك في تقليل الحماس للبطولة.

وقال بيرهوف في لقاء مع مدونة صوتية (بودكاست)، اليوم الخميس (14 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، إن الوضع السياسي في جميع أنحاء العالم غير مناسب أيضا.

وأضاف: "إلى أي مدى يمتلك المنتخب الألماني الرغبة؟ ماذا سيحدث؟، أخشى أنه بسبب الوضع السياسي المتأزم في العالم وكل قضاياه، سيكون هناك أجواء يسودها شعور قليل بالنشوة قبل انطلاق أمم أوروبا".

بيد أنه استدرك قائلا: "لكن حينما تبدأ الكرة في الدوران، حماسة الألمان ستعود سريعا". وأوضح بيرهوف أن البطولة يمكن أن تعيد الطاقة مجددا، وأن الأمور يمكن أن تتطور داخل فريق أكثر خصوصية مع إقامة بطولة يورو على أرضه.

 

وقال المهاجم الألماني الدولي السابق: "حينما تكون بعيدا عن الوطن، هناك مخاطرة أكبر بأن تخسر نفسك، لكن في بلدك الجميع يحبون أنفسهم، والإمكانيات التي لدينا يمكننا من خلالها الوصول بعيدا في البطولة لتحقيق كل شيء"، مشيرا إلى أن نسبة فوز المنتخب الألماني باللقب تبلغ 66 %".

وأضاف بيرهوف أن الأمر يعود للاعبين، حيث يبدأ الفريق مشواره بمواجهة اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة الأوروبية، قبل مواجهة كل من المجر وسويسرا في باقي مباريات المجموعة الأولى.

وتابع: "عليك أن تمنح الجماهير الأمل بإمكانية حدوث شيء من خلال تلك التصرفات، من خلال هدف رائع أو بداية جيدة، ربما يكون أيضا من خلال تحقيق الفوز الأول في المباراة الأولى. ثم تنطلق الطاقة والحيوية، وتتحقق المتعة، ثم ينتقل ذلك إلى الفريق".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)

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