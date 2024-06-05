بيرنز يصل إلى الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى اتفاق حول غزة

حل مدير "سي.آي.إيه" وليام بيرنز في الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، فيما طالب الاتحاد الأوروبي كلا من إسرائيل وحركة حماس على قبول خطة بايدن التي تحدد ثلاث مراحل لخفض التصعيد.

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز يزور الدوحة اليوم الأربعاء (الخامس من يونيو/ حزيران 2024) للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة. وتتوسط قطر في حرب غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال مصدر قطري إن بيرنز يعود إلى الدوحة من أجل "مواصلة العمل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق" على وقف إطلاق النار. وأورد موقع أكسيوس الأميركي أن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك يصل الأربعاء إلى القاهرة، بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن خطة جديدة.

ويلحظ المقترح الذي عرضه بايدن وقال إنه خطة إسرائيلية، وقفا لإطلاق النار خلال فترة أولى من ستة أسابيع مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل رهائن ولا سيما نساء ومرضى مع فلسطينيين معتقلين في إسرائيل، قبل بدء إعادة إعمار غزة.

وقالت قطر أمس الثلاثاء إنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس والذي يعكس مقترحا من ثلاث مراحل قدمه بايدن، وإن الورقة أصبحت الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين. وأكد متحدث باسم حماس التي تحكم غزة منذ 2007 الثلاثاء أن الحركة لا يمكنها الموافقة على أي اتفاق ما لم تلتزم إسرائيل بوضوح بهدنة دائمة وانسحاب كامل من غزة.

ومن جانبه، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون القضاء على حماس، وهو يعاني من انقسامات سياسية عميقة في الداخل بشأن اقتراح الهدنة الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأفاد سوليفان بأن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي. وأضاف للصحفيين "ننتظر رد حماس" عبر الوسطاء القطريين. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ونقل التلفزيون المصري وقناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن مصادر اليوم الثلاثاء القول إن قيادات أمنية مصرية وقطرية وأمريكية ستجتمع بالدوحة غدا الأربعاء لبحث إعادة إحياء المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في غزة.

الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل وحماس على قبول خطة بايدن

في سياق متصل، حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل وحركة حماس على قبول خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء حرب غزة. وتحدد الخطة ثلاث مراحل لخفض التصعيد، تتضمن بشكل أساسي هدنة تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "دعم كامل لخارطة الطريق الشاملة"، بحسب بيان.

وأضاف أن "أرواح مدنيين كثر جدا قد فقدت". وتابع: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في مصلحة الشعبين، والمنطقة ككل، وكذلك على الصعيد العالمي". وتتوسط قطر والولايات المتحدة ومصر منذ أسابيع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين. ولم تعلن إسرائيل ولا حماس بعد عن موقف رسمي بشأن قبول الخطة أو رفضها.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه "قلق بشكل متزايد" بشأن تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأشار بيان إلى "الدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على الجانبين" للحدود الإسرائيلية اللبنانية. وأضاف: "لا أحد يستطيع الفوز من صراع إقليمي أوسع. ومن شأن خفض تصعيد الوضع أن يسهم بشكل كبير في تسوية الصراع الأوسع في الشرق الأوسط".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ثمانية أشهر تقريبا، هناك مواجهات عسكرية يومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان. وسقط قتلى من الجانبين وتم إجلاء نحو 150 ألف شخص في البلدين أو غادروا منطقة القتال.

ع.ش/ ح.ز/ ع.ج (د ب أ، رويترز)