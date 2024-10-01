غطى بيرند ريغرت أحداث سقوط جدار برلين وشهد أحداث 11 سبتمبر في واشنطن. كتب تقارير عن توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً في عام 2004، وكان حاضرا في الانتخابات البابوية في روما، وفي مخيم موريا للاجئين في ليسبوس، وفي قمة ترامب- بوتين في هلسنكي. يرى بيرند ريغرت أن التواجد دائمًا في قلب الحدث والتحدث إلى الناس وشرح السياسات المجردة هو أهم مهامه الصحفية. كما يعمل على تفنيد العديد من الأساطير حول الاتحاد الأوروبي، وعلى أن يُظهِر للعالم كيف يعمل هذا الاتحاد الفريد في نوعه، وما عيوبه، وأين يكمن مستقبله.