بيرغيتا شولكه هي مراسلة في فريق التحقيقات في DW ولديها خبرة واسعة في إعداد التقارير من مناطق الصراع. تركز على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المشتبه بها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. غالبًا ما تقوم بتصوير وتحرير عملها الخاص، وقد حصدت أفلامها الوثائقية المبتكرة العديد من الجوائز وحصدت ملايين المشاهدات في جميع أنحاء العالم.

تقول بيرغيتا إن شغفها الصحفي هو إعداد التقارير الميدانية والتقاط الزاوية الإنسانية وراء القصص. إنها ملتزمة مهنيًا بمشاركة المعرفة والتعاون الصحفي.

تتمتع بيرغيتا بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث شغلت العديد من الأدوار الصحفية، بما في ذلك مراسلة أخبار تغطي الأحداث الإخبارية العاجلة على الهواء مباشرة؛ ومنتجة أولى لبرامج الأخبار وتنسيق التقارير الطويلة؛ ومراسلة متنقلة في مناطق مثل أفغانستان ومصر وأوكرانيا؛ وصانعة أفلام وثائقية؛ ومنشئة ورئيسة تنسيق في قسم DW Stories الرقمي؛ ومدربة إعلامية. وقد أخذها عملها إلى العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وباكستان وميانمار وبنجلاديش والسودان ومصر وسوريا وليبيا والعراق وأوكرانيا.

حصلت بيرغيتا على درجة الماجستير في السياسة والأدب الألماني وعلوم المسرح من جامعة برلين الحرة.