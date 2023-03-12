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بيرة من الخبز

البيرة والخبز يربطهما تاريخ مشترك في أوروبا: فحيثما كان يحضر الخبز في العصور الوسطى، غالبا ما كان يتم تخمير البيرة أيضا. فما الذي يجعل اليوم من البيرة المصنوعة من الخبز توجها جديدا وصديقا للبيئة في ذات الوقت؟