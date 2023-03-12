بيرة من الخبز

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البيرة والخبز يربطهما تاريخ مشترك في أوروبا: فحيثما كان يحضر الخبز في العصور الوسطى، غالبا ما كان يتم تخمير البيرة أيضا. فما الذي يجعل اليوم من البيرة المصنوعة من الخبز توجها جديدا وصديقا للبيئة في ذات الوقت؟
مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.
تشتهر ألمانيا بتنوع الأطعمة والمشروبات لا سيما الجعة المصنعة وفق مواصفات معينة وكذلك الخبز المشهور بتنوع أصنافه. وبالرغم من حب الألمان للنقانق وللحوم بشكل عام فإن المطاعم النباتية منتشرة أيضا لا سيما في المدن الكبرى.
لا يرغب الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل كذلك بالبيئي عبر أضخم مشروع تشجير في التاريخ. غير أن المبادرتين تحملان تحديات واضحة، فضلا عن طريقة الأمير القوي في الاستفادة منهما لرفع أسهمه الخاصة.
الغذاء يحافظ على الجسم والروح، والألمان يدركون ذلك تماما، فلذلك يفضلون تناول الطعام الجيد وبكل سرور. وفي ألمانيا الكثير من الاختيارات للوجبات التي تناسب مختلف الأذواق. وهذه عشر معلومات مهمة عن الطعام والشراب في ألمانيا.
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