بيرة ألمانية من مسحوق جاف

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البيرة هي أكثر المشروبات شعبية في ألمانيا ومن المفارقات أن يطور مصنع بيرة ألماني الآن مسحوق بيرة مجففة سريع التحضير. فهل يمكن لهذا الاختراع أن يفوز بقلوب الألمان؟
استنادا إلى دراسات حديثة، بدأت السلطات الصحية في كندا بتوعية مواطنيها من مخاطر الاستهلاك اليومي للكحوليات على الدماغ. ويتزامن ذلك بظهور حانات لمشروبات غير كحولية في الآونة الأخيرة في الدول الغربية.
تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية واقعة حدثت خلال جلسة تصوير دعائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني حيث امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة.
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
أعرب طباخ المنتخب الألماني لكرة القدم عن قلقه بشأن إدخال المكونات الغذائية المفضلة لفريقه أو الحصول عليها في قطر خلال مونديال قطر، مشيرا إلى الحاجة لأنواع معينة من الطعام كما أن مناخ قطر سيمثل أيضا تحديا لبرنامج التغذية.
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