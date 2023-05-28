بيرة ألمانية من مسحوق جاف

لهذه الأسباب.. كندا تدعو مواطنيها لتقليل استهلاك الخمور

استنادا إلى دراسات حديثة، بدأت السلطات الصحية في كندا بتوعية مواطنيها من مخاطر الاستهلاك اليومي للكحوليات على الدماغ. ويتزامن ذلك بظهور حانات لمشروبات غير كحولية في الآونة الأخيرة في الدول الغربية.