 بيرة ألمانية من مسحوق جاف | يوروماكس | DW | 04.06.2023

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يوروماكس

بيرة ألمانية من مسحوق جاف

البيرة هي أكثر المشروبات شعبية في ألمانيا ومن المفارقات أن يطور مصنع بيرة ألماني الآن مسحوق بيرة مجففة سريع التحضير. فهل يمكن لهذا الاختراع أن يفوز بقلوب الألمان؟

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