بيربوك: هدف مساعدة البلدان الفقيرة لحماية المناخ يمكن تحقيقه

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الدول الغنية ستفي بوعدها طويل الأمد بتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة في حماية المناخ هذا العام. وقالت الوزيرة في حوار بيترسبرغ للمناخ اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023) في برلين: "النبأ السار هو: كما يبدو الآن، نحن في طريقنا للوصول أخيرا إلى مبلغ 100 مليار دولار أمريكي هذا العام".
تجدر الإشارة إلى أن الدول النامية تريد أن يُتاح لها هذا المبلغ كل عام. وقالت بيربوك إن ألمانيا تعهدت بالفعل بزيادة مساهمتها في التمويل الدولي للمناخ إلى ما لا يقل عن ستة مليارات يورو، موضحة في المقابل أن هناك حاجة إلى عدة تريليونات من اليورو لحماية المناخ والتكيف مع زيادة الاحتباس الحراري، وقالت: "الأموال العامة وحدها لن تكون قادرة على تلبية هذا الاحتياج، لذلك من المهم حشد مبالغ ضخمة من أموال القطاع الخاص".
وأكدت بيربوك التزام ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بإجراء إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقالت: "نريد أن نجعل تمويل المناخ جزءا لا يتجزأ من نموذج أعمال البنك الدولي". وشددت بيربوك على الآثار المهددة للحياة لتغير المناخ على بعض البلدان وقالت: "بالنسبة لنا جميعا، هذه الأزمة هي أكبر تحد أمني في عصرنا".
وفي مستهل حوار بيترسبرغ للمناخ، دعت الوزيرة إلى توسع عالمي في طاقتي الرياح والشمس، موضحة أنها تريد خلال الاجتماع الذي سيستمر يومين في برلين فتح نقاش حول ما إذا كان من الممكن الوصول إلى هدف لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مؤتمر المناخ العالمي المقبل. ويشارك في حوار بيترسبرغ ممثلون من 40 دولة، من أجل الإعداد لمؤتمر المناخ العالمي القادم في دبي .
وأكدت بيربوك أن الاجتماع ليس مؤتمرا عاديا يبحث عن حد أدنى لقاسم مشترك، وقالت: "حوار بيترسبرغ للمناخ هو مؤتمر عمل يجمع على وجه الخصوص أولئك الذين يريدون حقا القيام بشيء ما". وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرغ بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام.
غوتيرش: نحن نعرف الحقائق، تحركوا الآن!
وألقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة تحية عبر الفيديو، دعا فيها جميع الجهات الرئيسية المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى بذل جهود أكبر للحد من الانبعاثات. وقال من المهم "تسريع إزالة الكربون عن القطاعات الاقتصادية المهمة". والدول الناشئة مدعوة أيضًا إلى تحقيق حياد غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 إن أمكن. وناشد غوتيريش المجتمعين في العاصمة الألمانية: "نحن نعرف الحقائق ، تحركوا الآن".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بالفيديو إلى المشاركين في حوار بيترسبرغ بشأن المناخ في برلين
وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين. وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل لمدة أسبوعين اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في دبي. والإمارات من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان، إن الحكومة الألمانية ترى أنه يجب أن يصبح المؤتمر "نقطة مسار محورية لقيادة العالم نحو هدف 1.5 درجة". ومع ذلك يعتبر هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مقارنة بأوقات ما قبل عصر الصناعة هدفا غير واقعي بشكل متزايد في ضوء جهود حماية المناخ الراهنة.
وأشار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أنه من المحتمل أن يتم تجاوز الهدف لسنوات عديدة قبل أن ينخفض متوسط درجة الحرارة العالمية مرة أخرى - وذلك فقط إذا نفذت البلدان تدابير أكثر صرامة لحماية المناخ.
ع.خ/ (د ب ا )
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أوروبا: 2022 حرارة وجفاف بلا مثيل
حرارة مفرطة وجفاف شديد يطبعان منذ 500 عام فصل الصيف في أوروبا. وفي إسبانيا توفي أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحرارة التي تم تسجيلها والتب تجاوزت 45 درجة. وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة. وأجزاء من القارة تعاني من الجفاف منذ أكثر من 1000 عام، والكثير من المناطق تقوم بترشيد المياه.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
حرائق تدمر مساحات في أوروبا
من البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا اليونان أو قبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا ـ في كل مكان في القارة اشتعلت حرائق الغابات في عام 2022. وبسبب النيران احترق حتى منتصف السنة حوالي 660.000 هكتار من الأراضي ـ في رقم قياسي من عام 2006.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
فيضانات في كثير من بلدان آسيا
في باكستان هطلت أمطار موسمية قوية، وحوالي ربع مساحة البلاد غمرتها المياه طوال أسابيع و33 مليون شخص فقدوا مأواهم وأكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم وانتشرت أمراض. وحتى أفغانستان شهدت هطول أمطار قوية. والآلاف من الهكتارات دُمرت والمجاعة زاد في حجمها.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
آسيا: الحرارة والعواصف تغمر القارة
وقبل الفيضانات عانت أفغانستان وباكستان من حرارة مفرطة وجفاف مثل الهند. وفي الصين سُجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأقوى حرارة منذ بدء رصد التغييرات. وحتى بداية الخريف مرت على الصين 12 عاصفة قوية. وحتى كوريا الجنوبية والفلبين واليابان أو بنغلاديش عانت من عواصف قوية تزداد حدة بسبب تغير المناخ.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
تبعات قوية لأزمة المناخ في افريقيا
في القارة الإفريقية يزداد المناخ سخونة بشكل سريع، وعليه فإن إفريقيا متأثرة بشكل ملفت بهطول الأمطار والجفاف والفيضانات. وفي الصومال بلغ الجفاف في 2022 مستوى قياسيا منذ 40 عاما مضت. وهناك أُجبر مليون شخص على مغادرة وطنهم.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
الهجرة والمجاعة في البلدان الافريقية
في كثير من المناطق في القارة الإفريقية تناقصت تربية الماشية أو الزراعة بسبب الجفاف أو الفيضانات. وبالتالي أصبح أكثر من 20 مليون شخص مهددين بالمجاعة لاسيما في أثيوبيا والصومال وكينيا.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
حرائق وفيضانات في الولايات المتحدة
في أواخر الصيف الماضي انتشرت لاسيما في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا حرائق قوية. وعمت الولايات الثلاثة موجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. وفي بداية الصيف أدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في منتزه يليستون الوطني وكذلك في ولاية كينتاكي.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أمريكا والكاريبي: عواصف قوية
في سبتمبر تسبب إعصار يان في خسائر كبيرة في ولاية فلوريدا. والسلطات تحدثت عن "خسائر بحجم تاريخي". وقبلها اجتاح "يان " كوبا حيث انقطع طوال أيام التيار الكهربائي. والإعصار المداري فيونا استمر حتى السواحل الشرقية لكندا بعدما تسبب في خسائر قوية في أمريكا اللاتينية.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
عواصف استيوائية مدمرة في أمريكا الوسطى
ليس فقط "فيونا" اجتاح أمريكا الوسطى. ففي أكتوبر تسبب الإعصار يوليا في خسائر قوية في كولومبيا وفنزويلا، ونيكارغوا والهندوراس والسلفادور. وبسبب سخونة الأرض تزداد حرارة الطبقة العليا للمحيطات ما يزيد من قوية العواصف.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أمريكا الجنوبية تعاني من جفاف حاد
في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية تقريبا يعم الجفاف. وفي شيلي يتواصل الجفاف منذ 2007. وفي كثير من المناطق تراجع منسوب المياه في الأودية والبحيرات إلى أكثر من 90 في المئة. وفي المكسيك انقطعت الأمطار بسبب ذلك لعدة سنوات. وحتى الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وبوليفيا وبنما وأجزاء من الإكوادور وكولومبيا تعاني من الجفاف.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
فيضانات في استراليا ونيوزيلاندا
في أستراليا أدت الأمطار الغزيرة في 2022 إلى فيضانات. ومن يناير حتى مارس هطلت أمطار في الساحل الشرقي بنسبة تفوق كمية الأمطار المسجلة في ألمانيا طوال العام. وحتى نيوزيلاندا تبقى متأثرة. والسبب في ذلك يعود لظاهرة لتغير المناخ لأن الأجواء الساخنة تمتص كمية كبيرة من الماء ما يجعل التساقطات المطرية أكثر قوة.