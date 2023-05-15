بيربوك من الدوحة: لا يمكن للجامعة العربية تجاهل وحشية الأسد

في أعقاب لقائها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الأربعاء 17 مايو/ أيار 2023) في العاصمة القطرية الدوحة إن المجتمع الدولي أوضح في العديد من القرارات أن وحشية الرئيس السوري بشار الأسد "وحشية موجهة ضد شعبه"، وأردفت أنه من غير الممكن تجاهل هذا الأمر أيضا "في هذا الجوار" مشيرة في ذلك على ما يبدو إلى منطقة الخليج.

وكانت الجامعة العربية قررت مؤخرا إعادة سوريا إلى المنظمة التي تضم نحو 20 عضوا في خطوة لتعزيز التطبيع الحالي مع الأسد في المنطقة، وذلك بعد أن تعرض الأسد للعزلة بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في عام 2011. وتستقبل العاصمة السعودية الرياض بعد غد الجمعة قمة للجامعة العربية يشارك فيها الأسد.

ورأت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، أنه لا ينبغي إعطاء انطباع بالتطبيع بدون "خطوات ضرورية من أجل الشعب في سوريا"، ولفتت إلى ضرورة اتباع نهج "خطوة بخطوة". وكانت بيربوك قالت قبل مغادرتها ألمانيا متوجهة إلى منطقة الخليج إنه يجب ربط " كل خطوة تجاه الأسد بتنازلات ملموسة"، وحذرت من مكافأة الأسد على "أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها يوميا".

استقبال وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني (الدوحة 17 مايو 2023)

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن عودة سورياإلى الجامعة ارتبطت بشروط عديدة منها التزام الحكومة السورية بالسماح بعودة اللاجئين وبدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والحد من تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة، وفي المقابل ستدعم الدول العربية إعادة الإعمار في سوريا ماليا وستدعو الدول الحليفة إلى الانسحاب من سوريا.

تأمين احتياجات الطاقة

في سياق آخر، قالت بيربوك إن بلادها ترغب في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر. وأضافت في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعها مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا اليوم على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا... نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقة مع قطر".

وهذه أول زيارة لمسؤول ألماني رفيع المستوى لقطر منذ الانتقادات التي وجهتها برلين للبلد الخليجي أثناء استضافته لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)