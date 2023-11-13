بيربوك "متشائمة" تجاه الوضع بالشرق الأوسط وبروكسل تدعو لهدن

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تشاؤمها الشديد بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع في غزة وآفاق المستقبل بعد محادثاتها الأخيرة في الخليج والأراضي الفلسطينية وإسرائيل بشأن الأزمة.



وقالت بيربوك اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الوضع في المنطقة متوتر للغاية. يبدو أن الخلافات تزداد عمقًا"، مضيفة أنه يمكن استشعار مدى حجم اليأس في كل مكان، مشيرة إلى أن الناس يعانون سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في إسرائيل، وقالت: "الحقيقة المُرة هي أننا لا نتقدم إلا بخطوات صغرى".

وفيما يتعلق بالمطالب المستمرة بالهدنة، قالت بيربوك: "أنا أتفهم تمامًا الدافع في ظل هذا الوضع الرهيب، حيث لا يعاني الأطفال الأبرياء والأفراد والنساء والأمهات والأسر بشكل رهيب فحسب، بل يموتون أيضًا"، مضيفة في المقابل أن الدوافع لا تكفي وحدها لمساعدة الناس، موضحة أن أولئك الذين يطالبون بمثل هذا الأمر يجب عليهم أيضًا الإجابة على أسئلة، مثل كيفية ضمان أمن إسرائيل وماذا سيحدث للرهائن لدى حماس.

واعتبرت بيربوك تحديد فترات لوقف إطلاق النار، هو الخيار الوحيد الممكن في الوقت الحالي لإتاحة المساعدات الإنسانية للمدنيين المعوزين، وقالت: "يجب أن تكون هناك فترات توقف يمكن من خلالها الوصول إلى الأطفال الذين يجلسون بين أنقاض منازلهم في غزة لأن آباءهم مدفونين تحت الأنقاض".

وذكرت بيربوك إن هذه السياسة التي تنطوي في بعض الأحيان على خطوات صغرى هي الطريقة الوحيدة لاحتواء هذه المعاناة في ظل هذا الوضع، موضحة أنه يمكن في الخطوات اللاحقة العمل على أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام وأمن في المستقبل.

وفي جولتها الأخيرة في الشرق الأوسط زارت بيربوك الإمارات والسعودية والضفة الغربية وإسرائيل يومي الجمعة والسبت الماضيين. وإلى جانب الوضع الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، ركزت الوزيرة خلال الجولة أيضًا على وضع الرهائن لدى حماس والبحث عن حل سلمي للصراع.

بروكسل تدعو إلى "هدنات ذات مغزى"

من جهته دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش الإثنين إلى هدنات "ذات مغزى" في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات. وقال ليناركيتش خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل: "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها"، وأضاف: "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود وهناك حاجة ملحة للوقود".

وصدرت المناشدة فيما تدور معارك شرسة بين القوات الإسرائيلية وعناصر حماس في محيط مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة باتت تتسلط الأضواء عليه في إطار الحرب المتواصلة منذ خمسة أسابيع.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الإثنين بأن المستشفيات العالقة وسط المعارك الأكثر ضراوة في شمال غزة خرجت عن الخدمة في ظل نقص الوقود وتواصل القتال. وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بيانا الأحد يدعو إلى "حماية" المستشفيات ويدين حماس لاستخدامها المنشآت الطبية والمدنيين "دروعا بشرية". وطالب التكتل "بهدنات إنسانية فورية" للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال ليناركيتش: "يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى"، وأضاف: "أولًا، يجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها. ثانيًا، يجب أن تكون محددة بوضوح من ناحية الوقت".

وشدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن "غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات أيًا كانت وجهة النظر"، وقال: "المياه والوقود والغذاء. هذه المساعدات متوفرة وهي عند الحدود بانتظار إدخالها".

ويمضي الجيش الإسرائيلي بعمليته الرامية لتدمير حماس التي قتلت 1200 شخص على الأقل في إسرائيل، معظمهم مدنيون واحتجزت حوالى 240 رهينة في أسوأ هجوم في تاريخ البلاد وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكن إسرائيل تواجه ضغوطًا دولية متزايدة للحد من معاناة المدنيين في ظل عمليتها الجوية والبرية الكبيرة التي تقول وزارة الصحة في غزة إنها أودت بحياة 11180 شخصًا بينهم 4609 أطفال. وأفادت إسرائيل بأن 44 من جنودها قتلوا في عملية غزة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إنه يجب عدم تحويل مستشفيات غزة إلى "ساحات معارك"، وأضاف: "لا فرصة (للحياة) بالنسبة للمرضى في وحدات العناية المشددة"، وتابع: "لم يعد هناك أكسجين ولا مياه ولا أدوية. لذا فسيموت هؤلاء الناس".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)