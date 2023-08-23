بيربوك: لن نقبل أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

احتلال روسيا لأراضٍ أوكرانية هو "هجوم مباشر على ميثاق الأمم المتحدة... لن نقبل به أبدا ولن يمر دون عقاب"، هذا ما قالته بيربوك في كلمة مسجلة أمام مؤتمر دولي عن القرم. من جانبه تعهد الرئيس الأوكراني باستعادة شبه الجزيرة.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: ضم روسيا غير المشروع لأراضٍ أوكرانية باطل.
انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة اليوم الأربعاء (23 أغسطس/ آب 2023) ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وتعهدت بأنّ بلادها "لن تقبل هذا الضم أبدا".
وفي كلمة مسجلة عبر الفيديو، تم عرضها أمام مؤتمر دولي عن القرم في العاصمة الأوكرانية، قالت بيربوك إن "ضم روسيا غير المشروع لأراضٍ أوكرانية لاغٍ وباطل". وأكدت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر: "نريد أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب وأن تحقق السلام".
وتابعت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أن احتلال روسيا لأراضٍ أوكرانية هو "هجوم مباشر على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن نقبل به أبدا ولن يمر دون عقاب".
وكشفت بيربوك أن بلادها وفرت لأوكرانيا منذ بداية الحرب أكثر من 22 مليار يورو في إطار الدعم الثنائي، وأردفت: "ألمانيا ستواصل هذا الدعم طالما كان ضروريا، ونحن جميعنا الذين تجمعنا في هذا المؤتمر سنظل نقف إلى جواركم طالما كان هذا ضروريا".
ورأت أنروسيا تقمع حقوق وحريات الأطفال والنساء والرجال الذين يعيشون في القرم، ولفتت إلى أن هذا القمع زاد بعد أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في العام الماضي. وقالت إن سلطات الاحتلال حبست نشطاء وصحفيين لأنهم كتبوا تقارير أو وزعوا منشورات أو انتقدوا الغزو الروسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستطردت بيربوك أن روسيا اتخذت من شبه جزيرة القرم "منصة انطلاق لحربها الوحشية" حيث يجري من هناك إطلاق صواريخ روسية وطائرات مسيرة ليلا ونهارا على موانئ وطرق وكنائس في أجزاء أخرى من أوكرانيا.
وقالت إن خطوط الإمداد الرئيسية لقوة الغزو الروسية تمر عبر القرم. وذكرت أن روسيا بعد انسحابها من مبادرة الحبوب الأوكرانية، صارت تستخدم طائراتها وسفنها الحربية المتمركزة في القرم لمنع صادرات الحبوب الأوكرانية.
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرم
من جانبه تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بإنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو في بلاده. وقال أمام مؤتمر دولي عن القرم أفاد بأن أكثر من 60 دولة تشارك فيه "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي ما تزال للأسف تحت الاحتلال".
واستولت روسيا على القرم وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم يعترف بها أغلب الدول الأخرى. واستولت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا في غزو واسع شنته في فبراير شباط 2022.
وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا مطلع يونيو/ حزيران لمحاولة استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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