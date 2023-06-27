 بيربوك في جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات بينها روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيربوك في جنوب إفريقيا لبحث عدد من الملفات بينها روسيا

وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك تصل جنوب إفريقيا في زيارة عمل، وستتركز المباحاثات على العدوان الروسي على أوكرانيا، وملف الهيدروجين الأخضر إلى جانب التدريب المزدوج للعمالة الماهرة.

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرتها جنوب إفريقية ناليدي باندور (27 يونيو 2023)

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرتها جنوب إفريقية ناليدي باندور (27 يونيو 2023)

تجري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء (27 يونيو/ حزيران 2023)، محادثات مع نظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور في العاصمة الإدارية بريتوريا. ومن المتوقع أن يكون للتعامل مع روسيا دور مركزي  في المحادثات في بريتوريا. وتعلن جنوب أفريقيا رسميا نفسها محايدة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، قد توجه مؤخرا رفقة وفد أفريقي إلى روسيا وأوكرانيا للتوسط، ولكن دون إحراز نجاح ملحوظ.

وإلى جانب موقف جنوب أفريقيا تجاه روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ستدور المحادثات أيضا حول انتقال الطاقة وتدريب العمالة المتخصصة على أساس

نموذج التعليم الألماني المزدوج.

واختصرت بيربوك زيارتها لجنوب أفريقيا، التي كانت مقررة في الأصل لمدة يومين، بسبب محاولة الانقلاب في روسيا، وألغت مواعيدها في كيب تاون.

وهناك ترقب لاجتماع دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) خلال الفترة من 22 إلى 24 آب/أغسطس في جنوب أفريقيا، والذي تمت دعوة بوتين إليه أيضا، وذلك في ضوء طلبه للعدالة بموجب مذكرة توقيف دولية بسبب حربه ضد روسيا. وحتى الآن لم تُصدر جنوب أفريقيا بيانا واضحا بشأن الإجراء الذي ستتخذه في حال وصول بوتين إليها. وتراجعت جنوب أفريقيا عن قرار انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

مسائية DW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. أي تأثيرات على قواتها بالخارج؟

وتعتزم بيبروك المشاركة مع نظيرتها باندور في اجتماع للجنة ثنائية بين ألمانيا وجنوب أفريقيا تم تشكيلها عام 1996 وتنعقد كل عامين، والتي

ستدور المحادثات خلالها حول التعاون في موضوعات الهيدروجين الأخضر والتدريب المزدوج للعمالة الماهرة.

كما تعتزم بيربوك بعد ذلك زيارة منجم للفاناديوم، الذي يعد مكونا أساسيا لإنتاج البطاريات المستدامة.

وتعتبر جنوب أفريقيا أهم دولة شريكة لألمانيا في جنوب الصحراء. وتنتمي جنوب أفريقيا - مثل ألمانيا - لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين

الكبرى.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)

 

مواضيع ذات صلة

Claudia Pechstein of Germany reacts after losing her heat in the women's speedskating 3,000-meter race at the 2022 Winter Olympics, Saturday, Feb. 5, 2022, in Beijing. (AP Photo/Ashley Landis)

ألمانيا ـ تحقيق مع بطلة أولمبية بسبب زيها الرسمي كشرطية 19.06.2023

بعد حضورها فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي، تواجه متزلجة السرعة، البطلة الأولمبية خمس مرات كلوديا بيششتاين، وابلا من الانتقادات، بل فُتح تحقيق ضدها والسبب يعود إلى زيّها الرسمي كشرطية اتحادية.

19.6.2023, Berlin*** German President Frank Walter Steinmeier receives Chinese Premier Li Qiang for talks in Berlin, Germany, June 19, 2023. REUTERS/Nadja Wohlleben

رئيس الوزراء الصيني يصل إلى ألمانيا في زيارة "مهمة للغاية" 19.06.2023

يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nimmt neben Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, an der Pressekonferenz nach den bilateralen Gesprächen teil. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei gut drei Monate nach seiner Vereidigung. Hauptthema in den Gesprächen mit Erdogan wird der Krieg in der Ukraine sein.

"الشراكة الاستراتيجية" محور تصريحات الساسة الألمان بعد فوز أردوغان 29.05.2023

لم يكن أردوغان الخيار المفضل بالنسبة لعدد من الساسة الألمان بين المرشحين في الانتخابات التي شهدتها تركيا إلى غاية الأحد. لكن بعد فوزه يبدي الساسة الألمان رغبة قوية في "عمل مشترك" لمعالجة "قضايا كبرى".