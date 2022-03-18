بيربوك في المغرب: هل تطوي صفحة الخلافات الثنائية؟

اتفاق ألماني مغربي على فتح صفحة جديدة في العلاقات

توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. فما أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها؟