 بيربوك في المغرب: هل تطوي صفحة الخلافات الثنائية؟ | مسائية DW | DW | 25.08.2022

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مسائية DW

بيربوك في المغرب: هل تطوي صفحة الخلافات الثنائية؟

بعد أزمة دبلوماسية دامت عدة أشهر، وزير الخارجية الألمانية "بيربوك" تلتقي نظيرها المغربي "بوريطة" في الرباط، هل تفتح زيارة بيربوك للمغرب صفحة ً جديدة ً في العلاقات الألمانية المغربية؟

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أكدت وزيرةُ الخارجية الالمانية أن انتهاكَ روسيا للقانون الدولي يفرض واقعا جديدا يُحَّتمُ تغييرَ السياسة الامنية.

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تريد وزير الخارجية الألمانية الجديدة جعل قضايا مثل حقوق الإنسان أو تغير المناخ على رأس اهتماماتها.

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بيربوك في الرباط لوضع أسس جديدة للعلاقات المغربية الألمانية 25.08.2022

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وضع العلاقات مع المغرب على أسس جديدة بعد أزمة دبلوماسية دامت شهورا. حيث التقت نظيرها المغربي ناصر بوريطة وناقشت معه التعاون في مجالات شتى.

25.08.2022, Marokko, Rabat: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, trifft Nasser Bourita, Außenminister von Marokko. Baerbock will die Beziehungen zu Marokko nach einer monatelangen diplomatischen Krise auf eine neue Grundlage stellen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

اتفاق ألماني مغربي على فتح صفحة جديدة في العلاقات 25.08.2022

توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. فما أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها؟

13.04.2022, Mali, Bamako: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, gibt in Bamako am Präsidentenpalast mit Abdoulaye Diop, Übergangsaußenminister der Republik Mali, eine Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"وضع مقلق".. بيربوك تؤكد على الدور المحوري لألمانيا في مالي 21.08.2022

خلال فعاليات اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على "الدور المحوري" لبلادها لاستمرار مهمة مينوسما الأممية في مالي. وكانت أحزاب مالية قد وصفت حصيلة الحكم العسكري بـ"الكارثية".

Taliban fighters walk as they fire in air to disperse Afghan women protesters in Kabul on August 13, 2022. - Taliban fighters beat women protesters and fired into the air on Saturday as they violently dispersed a rare rally in the Afghan capital, days ahead of the first anniversary of the hardline Islamists' return to power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP)

في ذكرى عودة طالبان ـ برلين تنتقد وضع النساء بأفغانستان 15.08.2022

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.