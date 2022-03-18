بيربوك في المغرب: هل تطوي صفحة الخلافات الثنائية؟

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بعد أزمة دبلوماسية دامت عدة أشهر، وزير الخارجية الألمانية "بيربوك" تلتقي نظيرها المغربي "بوريطة" في الرباط، هل تفتح زيارة بيربوك للمغرب صفحة ً جديدة ً في العلاقات الألمانية المغربية؟
تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وضع العلاقات مع المغرب على أسس جديدة بعد أزمة دبلوماسية دامت شهورا. حيث التقت نظيرها المغربي ناصر بوريطة وناقشت معه التعاون في مجالات شتى.
توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. فما أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها؟
خلال فعاليات اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على "الدور المحوري" لبلادها لاستمرار مهمة مينوسما الأممية في مالي. وكانت أحزاب مالية قد وصفت حصيلة الحكم العسكري بـ"الكارثية".
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
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