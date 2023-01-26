 بيربوك في العراق... سبل التعاون وأهم المعوقات؟ | مسائية DW | DW | 07.03.2023

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مسائية DW

بيربوك في العراق... سبل التعاون وأهم المعوقات؟

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تجري زيارة للعراق، لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار... فما هي الفرص المشتركة في تلك القطاعات، وما طبيعة المعوقات التي قد تحول دون تمتين العلاقات الثنائية بين برلين وبغداد؟

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Iraqi workers at Tawke oil field in the town of Zakho, northern Iraq on 01 June 2009. The government?s Ministry of Natural Resources announced the official start of oil exports from the Tawke field for 01 June at an average rate of 60,000 bpd, The ministry also said that 40,000 bpd of crude exports from Taq Taq field, which has estimated oil reserves of 1.2 billion barrels, would begin traveling by truck and through an Iraqi-Turkish export pipeline and the exported crude from both fields will be marketed by Iraq?s State Oil Marketing Organization (SOMO), noting that the revenue will be deposited to the federal government?s account. EPA/KAMAL AKRAYI +++ dpa-Bildfunk +++

عائدات نفطية تاريخية وفائض مالي.. كيف يمكن استثماره؟ 05.01.2023

تجدد برلين وباستمرار رغبتها في تحقيق استقلالية كاملة عن الغاز الروسي. ولتحقيق ذلك زار مستشار ألمانيا الخليج.

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Jamshid Sharmahd im folgenden Link ins System: Der deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd wurde am 6. Februar 2022 vor dem berüchtigten Revolutionsgericht 15 in Teheran angeklagt. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) berichtet, droht dem Regimekritiker, der für seine scharfe politische Anklage des Mullah-Regimes international bekannt ist, die Todesstrafe.

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(FILES) In this file handout image provided by the UAE Ministry Of Presidential Affairs on November 28, 2022, Sultan bin Ahmed al-Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology Group CEO of ADNOC and Chairman of Masdar, attends a Supreme Petroleum Council meeting at the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) headquarters. (Photo by Rashed AL-MANSOORI / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / UAE'S MINISTRY OF PRESIDENTIAL AFFAIRS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

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