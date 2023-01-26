بيربوك في العراق... سبل التعاون وأهم المعوقات؟

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تجري زيارة للعراق، لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار... فما هي الفرص المشتركة في تلك القطاعات، وما طبيعة المعوقات التي قد تحول دون تمتين العلاقات الثنائية بين برلين وبغداد؟
في زيارة رسمية لها إلى العراق، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية من عواقب "عراق" غير مستقر على المنطقة، منوهة بأن العواقب ستضرب دول الجوار بشكل كبير، فيما أكد نظيرها العراقي سعي بلاده لتشجيع الشركات الألمانية للعمل في بلاده.
اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن الحكم بالإعدام في طهران على المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد "غير مقبول على الإطلاق". وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك: "سيواجَه تطبيق حكم الإعدام على السيد شارمهد بردّ قوي".
أثار تعيين الإمارات سلطان الجابر، رئيس إحدى أكبر شركات النفط في العالم ، لرئاسة قمة المناخ، التي تستضيفها الإمارات، انتقادات كثيرة. لكن في المقابل، هناك من يبرر تعيين الجابر ويشيد بجهوده ورؤيته في حماية المناخ.
في حوار صحفي يكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياعن "قلق برلين المتزايد" من سياسة إيران الخارجية وعن نظرة بلاده لتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والسعودية.
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