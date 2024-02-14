بيربوك في إسرائيل.. جهود لعقد هدنة بدل الهجوم على رفح

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل. وقبيل إقلاع طائرتها دعت بيربوك الدولة العبرية إلى عقد هدنة عوضًا عن شن هجوم على مدينة رفح، محذرة من أن شن الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى "انهيار كامل للوضع الإنساني".

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية على عقد هدنة في مدينة رفح الفلسطينية بدلًا من شن هجوم بري عليها نظرًا للمعاناة الإنسانية للسكان المدنيين في هذه المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقبل إقلاع طائرتها متوجهة إلى إسرائيل، قالت بيربوك في برلين اليوم الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024): "في رفح هناك 1,3 مليون إنسان عالقون في أضيق مكان وفي ظل ظروف مروعة إلى أقصى حد"، وأتمت أن " شن هجوم للجيش الإسرائيلي على رفح من شأنه أن يؤدي في ظل هذه الظروف إلى انهيار كامل للوضع الإنساني".

تجدر الإشارة إلى أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني ستبدأ اليوم زيارة لإسرائيل تستغرق يومين، وستكون هذه الزيارة هي خامس زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتابعت بيربوك أن "الناس في رفح لا يمكنهم ببساطة أن يختفوا في الهواء"، مشيرة إلى الحاجة إلى توفير أماكن آمنة وممرات آمنة حتى يتجنبوا الوقوع في مرمى النيران، وقالت إنهم "يحتاجون إلى المزيد من المساعدات الإنسانية، ويحتاجون إلى هدنة". واستطردت الوزيرة الألمانية محذرة من أن "غزة على شفا الانهيار" مشيرة إلى أن الكثير من الناس في رفح اتبعوا المطالبات الإسرائيلية بالإخلاء ونزحوا من مناطق القتال في شمال غزة "في الغالب بلا شيء سوى أطفالهم على أذرعهم وملابسهم على أجسادهم"، على حد تعبيرها.

وأعلنت بيربوك أنها ستبحث في إسرائيل كيفية تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وفي نفس الوقت كيفية إطلاق سراح المحتجزين وقالت "لا بد من وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى لا يموت الناس من الجوع والعطش. وهذا يتطلب توافر ضمانات حماية بالنسبة للمنظمات الأممية". وأضافت بيربوك أن محادثاتها ستشمل في الوقت نفسه كيفية زيادة الضغوط الدولية على حركة حماس "بحيث يلقي الإرهابيون أسلحتهم". يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتعتزم بيربوك بعد وصولها إلى إسرائيل إجراء محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس، قبل أن تعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم. ومن المقرر أن تلتقي بيربوك أيضًا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد. وستلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ غدًا الخميس.



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)