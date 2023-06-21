بيربوك: على أوكرانيا إنهاء "30 عاما من المحسوبية والفساد"

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن على أوكرانيا أن تنهي "30 عاما من المحسوبية والفساد" من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء (21 يونيو/ حزيران 2023).

بيربوك أقرت في المقابل بأنّ أوكرانيا أحرزت بالفعل تقدما في جهودها الإصلاحية، ولاسيما في مجالات الإعلام الحر وسيادة القانون.

بيد أنها شددت على أنّ أوكرانيا بحاجة لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل "من أجل إنهاء 30 عاما من المحسوبية -وهذا يجب أن يقال بوضوح- الفساد"، حسب قولها.

وأقرت رئيسة الدبلوماسية الألمانية بأنّ الخطوات الإصلاحية في أوكرانيا يجري تنفيذها "بسرعة لا يمكن تصديقها"، لافتة إلى أن بلادها تدعم هذا الأمر بشدة.

"لا شك في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي"

وقالت بيربوك أنه ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ من المجدي لهذا السبب أن تستثمر الشركات الخاصة في إعادة إعمار الجمهورية السوفيتية السابقة بشكل أكبر لأن هذه الاستثمارات ستعزز السوق الأوروبية الداخلية في نهاية المطاف.

وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأن أوكرانيا يمكنها أن تصبح عاملا حاسما في تعزيز السوق الداخلية الأوروبية " ولاسيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة"، قائلة إنّ بلادها تدعم شجاعة الشركات (التي تستثمر في أوكرانيا) عن طريق تقديم ضمانات استثمار.

وأكدت الوزيرة الألمانية على أنّ إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأضافت: "غير أننا نريد على المدى الطويل المساعدة في إرساء الأساس لاقتصاد أوكراني مزدهر ملائم للمستقبل من خلال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

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بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إنه ليس لديها "أدنى شك" في أن أوكرانيا سوف تنضم للاتحاد الأوروبي يوما ما.

وأضافت خلال مؤتمر حول إعمار أوكرانيا بلندن "الأوكرانيون أبلغونا أنهم عندما يتصورون مستقبلهم يرون العلم الأوروبي يرفرف فوق مدنهم. ليس لدي أدنى شك في أن أوكرانيا سوف تكون جزءا من اتحادنا".

وقالت أيضا إن كييف سرعت من أجندتها الإصلاحية بـ"سرعة وحزم مثيرين للإعجاب".

ويهدف المؤتمر الذي يستمر اليوم وغدا الخميس إلى وضع الأسس لإعادة إعمار أوكرانيا، ويركز المؤتمر على كيفية تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في البلد الذي عصفت به الحرب.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)