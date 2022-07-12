بيربوك: دعم ألمانيا لأوكرانيا يتجلى في عدة جوانب

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تقول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تدعم أوكرانيا عسكريًا بالإضافة للدعم من خلال التضامن والدفاع عن حقها بالدفاع عن نفسها. وترى أن روسيا اتخذت الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ذريعة لتوسيع حربها في أوكرانيا خارج منطقة دونباس.
في مقابلة حصرية مع DW، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة إعلان روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بحجة شحنات الأسلحة الغربية التي تلقتها كييف. بيربوك قالت إن حجة روسيا مجرد دعاية جديدة!
ترى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن الصين تمثل تحديا لنظام السلام العالمي بسبب موقفها من تايوان والنزاعات الإقليمية في المنطقة. وأكدت ألمانيا واليابان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة انتهاك موسكو للقانون الدولي.
بعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمكانية إجراء مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن. كما أكدت الوزيرة عدم إجرائها لأي اتصال مع وزير الخارجية الروسي منذ بداية لحرب.
في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".
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