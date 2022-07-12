 بيربوك: دعم ألمانيا لأوكرانيا يتجلى في عدة جوانب | DW الأخبار | DW | 20.07.2022

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DW الأخبار

بيربوك: دعم ألمانيا لأوكرانيا يتجلى في عدة جوانب

تقول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تدعم أوكرانيا عسكريًا بالإضافة للدعم من خلال التضامن والدفاع عن حقها بالدفاع عن نفسها. وترى أن روسيا اتخذت الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ذريعة لتوسيع حربها في أوكرانيا خارج منطقة دونباس.

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