بيربوك: دخول قافلة مساعدات لغزة "بارقة أمل في هذه الساعات العصيبة"

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دخول أول قافة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بأنها "بارقة أمل في هذه الساعات العصيبة".

وقالت بيربوك، التي عادت إلى مصر أمس، عبر منصة إكس ( تويتر سابقا) اليوم السبت (21 أكتوبر/تشرين الأول 2023): "نوجه الشكر لكل من ساهم ويواصل العمل بأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق المساعدات، نظراً لأن السكان المدنيين في غزة يفتقرون إلى كل شئ".

وفي وقت سابق اليوم السبت، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح من مصر .وتضمنت القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بحسب الهلال الأحمر المصري، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.

وذكر شهود لرويترز أن الهلال الأحمر الفلسطيني فتشوا الشاحنات، وأضافوا أن الشاحنات كانت تستعد للتوجه إلى الأشخاص الذين سيستفيدون منها في المناطق السكنية.

وعادت وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة مساء الجمعة عقب زيارة قامت بها لبيروت، أجرت خلالها محادثات مع مسؤولي الحكومة اللبنانية على أمل تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ومددت بيربوك جولتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، والتي شملت لبنان والأردن وإسرائيل ومصر، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت.

وخلال كلمتها أمام القمة، قالت بيربوك إن القتال ضد حماس، التي "لا تتحدث باسم الفلسطينيين"، يتعين أن يكون بأقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في غزة وإلا سيتعرض لخطر الانقلاب لصالح الحركة.

وقالت الوزيرة إن هدف حماس ورعاتها، الذين يتحدثون "فقط عن أنفسهم... بلغة الإرهاب فقط"، هو التسبب في مزيد من التصعيد الإقليمي وهي نتيجة يجب تجنبها.

وتابعت: "الأمهات والآباء الفلسطينيون في غزة الذين يكابدون من أجل توفير مياه الشرب لأطفالهم لا يتحدثون لغة الإرهاب... القتال ضد حماس يجب أن يتم بأكبر قدر ممكن من الحرص على الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

قالت الوزيرة إنها تتوجه بالشكر لكل من ساهم ويواصل العمل بأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة

لا وقود ضمن المساعدات

على جانب آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم جلب أي وقود إلى غزة ضمن أول قافلة مساعدات إنسانية تدخل القطاع، اليوم، منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجري إنه لم يتم أدخال سوى مياه ومواد غذائية وأدوية للفلسطينيين في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.

وحذرت وزارة الصحة، التي تديرها حماس في غزة اليوم من "خطر حقيقي على المصابين والمرضى" بالمستشفيات، إذا لم يتم إدخال الوقود، اللازم لتشغيل المولدات، على الفور. غير أن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استيلاء مقاتلي حماس على أي وقود يدخل القطاع.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ ، رويترز)