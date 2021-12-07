 بيربوك تهدد موسكو بعواقب والجيش الروسي يكذب تقارير غزو أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيربوك تهدد موسكو بعواقب والجيش الروسي يكذب تقارير غزو أوكرانيا

بينما هددت وزيرة خارجية ألمانيا موسكو بعواقب وخيمة، وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية غيراسيموف التقارير الغربية عن تخطيط لغزو أوكرانيا بـ "الأكاذيب". فكيف برر تحركات قواته قرب الحدود بلاده مع أوكرانيا؟

وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة أنالينا بيربوك (باريس: 9/12/2021)

بيربوك في باريس: "روسيا قد تدفع ثمنا سياسيا باهظا، ولاسيما اقتصاديا أيضا، مقابل أي انتهاك جديد لسيادة الدولة الأوكرانية".

  تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد عشرات آلاف العناصر عند حدود أوكرانيا تمهيدا لعملية غزو، وهو ما اعتبرته القيادة العسكرية الأوكرانية ممكنا اعتبارا من أواخر كانون الثاني/ يناير. ويتساءل خبراء حول إمكانية شن هجوم مع حلول برد الشتاء القاسي في هذه المنطقة.  

مختارات

في خطوة جديدة الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على كيانات روسية مشاركة في مشروع "نوردستريم 2" الذي يربط الغاز بين روسيا وألمانيا، وموسكو تنتقد بشدة رافضة الاتهامات.

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.

وسبق أن حشدت موسكو في نيسان/ أبريل نحو مئة ألف عسكري عند الحدود، ما أثار مخاوف من وقوع عملية غزو لم تحصل في نهاية المطاف. لكن يبقى أن الكرملين وجيشه قادران على التحرك سريعا، كما عند احتلال شبه جزيرة القرم في 2014، أو لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ سبع سنوات.

بيربوك: روسيا قد تدفع ثمنا باهظا

ومن جانبها، هددت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك روسيا بأنه سيكون هناك عواقب وخيمة في حالة التصعيد من الجانب الروسي في النزاع المحتدم حاليا مع أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس بعد اجتماع مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة الفرنسية باريس: "روسيا قد تدفع ثمنا سياسيا باهظا، ولاسيما اقتصاديا أيضا،  مقابل أي انتهاك جديد لسيادة الدولة الأوكرانية".
وشددت الوزيرة الألمانية الجديدة على تجنب حدوث أي تصعيد عسكري، وقالت إنه لا يمكن التوصل لحلول إلا عن الطريق الدبلوماسي، وأوضحت أنها ونظيرها الفرنسي مستعدان للعمل على ذلك بشكل عميق.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي "نرحب بالاتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي"، مشددا على ضرورة "إبقاء قنوات الحوار لمحاولة بدء خفض للتصعيد".

مشاهدة الفيديو 02:02

قمة عبر الفيديو بين بايدن وبوتين حول الناتو والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

غيراسيموف: أكاذيب
 ومن جهته، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، غيراسيموف، خلال لقاء مع دبلوماسيين في موسكو اليوم الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021) إن تحركات القوات التي رصدها حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرب الحدود الروسية الأوكرانية تعد نقلاً اعتيادياً للوحدات العسكرية كما هو الحال في أي دولة، واصفاً التقارير الغربية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا بـ "الأكاذيب".

وشدد على أن روسيا ليست ملزمة بإبلاغ جيرانها بأي تحركات مماثلة على أراضيها.

صورة من الأرشيف

صورة عن تدريبات روسية في شبه جزيرة القرم

واستغل غيراسيموف الفرصة لتحذير أوكرانيا من  شن عملية عسكرية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك التي يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا. وذكر أن: "أي استفزازات من السلطات الأوكرانية لحل المشكلة الجارية في دونباس بالقوة سيتم وقفها"، واصفاً الوضع في شرق أوكرانيا بالمتأزم.

كما شجب غيراسيموف الزيادة الضخمة في أنشطة حلف الناتو العسكرية على الحدود الروسية، مشيراً إلى أنه يتم إجراء نحو 40 مناورة على نطاق واسع سنويا على الحدود. وأوضح أنه تم إرسال عدد كبير من قوات الناتو كما تم ترك معدات عسكرية بعد التدريبات.

وسبق وأن أكدت موسكو أن عملية نشر القوات روتينية وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء أن "كل ما تقدم عليه روسيا يجري على أراضي روسيا الاتحادية". 

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Stalin und Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول

    الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض

    وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

  • Russland Moskau Siegesparade 1995 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إحياء التقليد: 1995

    بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 Schröder und Chirac (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم

    ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    استعراض المحاربين القدامى

    بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2008 (Imago Images/UPI)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    عودة التقنية العسكرية

    موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ

    لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة

    أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

  • Russland Moskau Siegesparade 2015 Unsterbliches Regiment (picture-alliance/Russian Look/D. Golubovich)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الكتيبة الخالدة

    الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري

    بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا

    تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ

    أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا

    في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.


مواضيع ذات صلة

6714518 07.12.2021 Russian President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. President Joe Biden via a video conference in Sochi, Russia. Mikhail Metzel / POOL

بايدن يهدد بوتين بـ"عقوبات شديدة" في حال شن هجوم على أوكرانيا 07.12.2021

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.

TOPSHOT - A Ukrainian serviceman stands guard at a position on the frontline with Russia backed separatists near small city of Marinka, Donetsk region on April 12, 2021. - Ukrainian soldiers have been killed in clashes with pro-Russia separatists in Ukraine's war-torn east, its military said on April 12, 2021, as Kiev again accused Moscow of massing tens of thousands of soldiers on its border. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

الدول الغربية الكبرى "مصممة" على فرض احترام سيادة أوكرانيا 07.12.2021

قبيل اجتماع عن بعد بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، بيان خماسي يؤكد دعم الغرب لأوكرانيا و"الالتزام بالحفاظ على السلم والأمن في أوروبا". يأتي ذلك وسط مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

بوتين: شركة فاغنر لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا 22.10.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة فاغنر الأمنية "لها مصالحها الخاصة" و"لا تعكس مصالح روسيا"، لكنه قال إنهم "سيتصرفون" إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو. وفاغنر متهمة بإرسال مرتزقة إلى عدة دول منها ليبيا.