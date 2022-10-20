 بيربوك تقوم بزيارة مفاجئة لخاركيف قرب خط القتال مع روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2023

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بيربوك تقوم بزيارة مفاجئة لخاركيف قرب خط القتال مع روسيا

خلال زيارة مفاجئة لمدينة خاركيف، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لأوكرانيا تقديم المزيد من المساعدات من ألمانيا. ولم يعلن عن الزيارة إلا عندما كانت بيربوك في قطار العودة.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بصحبة زميلها الأوكراني ديميترو كوليبا في زيارة لخاركيف (10/1/2023)

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بصحبة زميلها الأوكراني ديميترو كوليبا في زيارة لخاركيف التي تبعد عن جبهة القتال ضد روسيا بنحو 130 كيلومترا

قامت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، بزيارة الثلاثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2023) لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

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حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟

وفي خاركيف، أعلنت بيربوك، التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" في ما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقاً لما نقلت عنها الوزارة الألمانية.

وتم الإعلان عن زيارتها بيربوك عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية.

وتعرضت خاركيف للقصف مرات عدة عند بداية النزاع، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من الدفاع عنها. وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومترا عن المدينة.

ومن جهته حث كوليبا برلين على سرعة تسليم كييف دبابات قتال رئيسية من  طراز ليوبارد 2 . وقال وزير الخارجية الأوكراني للصحفيين: "إن الدبابات الألمانية ضرورية "لإنقاذ البنية التحتية للطاقة الخاصة بنا، ولإنقاذ الأوكرانيين من الجرائم".

وذكر كوليبا أنه على قناعة من أن برلين سوف تسلم بلاده الدبابات القتالية الثقيلة في نهاية المطاف، ولكنه حذر من أنه "كلما تأخر هذا القرار، كلما لقي المزيد من الناس حتفهم بسبب نقص تسليح الجيش الأوكراني". وأضاف "أصبحت خاركيف الآن رمزا للهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة التي تثبت أن أوكرانيا يمكنها الانتصار بـمساعدة كافية من شركائها".

وتسيطر روسيا على 18% من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك إقليم القرم الذي استولت عليه عام 2014.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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