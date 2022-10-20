بيربوك تقوم بزيارة مفاجئة لخاركيف قرب خط القتال مع روسيا

قامت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، بزيارة الثلاثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2023) لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

وفي خاركيف، أعلنت بيربوك، التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" في ما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقاً لما نقلت عنها الوزارة الألمانية.

وتم الإعلان عن زيارتها بيربوك عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية.

وتعرضت خاركيف للقصف مرات عدة عند بداية النزاع، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من الدفاع عنها. وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومترا عن المدينة.

ومن جهته حث كوليبا برلين على سرعة تسليم كييف دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2 . وقال وزير الخارجية الأوكراني للصحفيين: "إن الدبابات الألمانية ضرورية "لإنقاذ البنية التحتية للطاقة الخاصة بنا، ولإنقاذ الأوكرانيين من الجرائم".

وذكر كوليبا أنه على قناعة من أن برلين سوف تسلم بلاده الدبابات القتالية الثقيلة في نهاية المطاف، ولكنه حذر من أنه "كلما تأخر هذا القرار، كلما لقي المزيد من الناس حتفهم بسبب نقص تسليح الجيش الأوكراني". وأضاف "أصبحت خاركيف الآن رمزا للهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة التي تثبت أن أوكرانيا يمكنها الانتصار بـمساعدة كافية من شركائها".

وتسيطر روسيا على 18% من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك إقليم القرم الذي استولت عليه عام 2014.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)