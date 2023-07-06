بيربوك: تعهد ألماني مغربي بتعزيز التعاون في حل النزاعات

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (السادس من يوليو/ تموز 2023) بعد اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في برلين أنّ البلدين يرغبان في تعزيز التعاون بينهما لحل النزاعات في منطقة الساحل وليبيا على سبيل المثال.
وأضافت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي أن الجانبين عازمان على توسيع التعاون المشترك في قضايا الأمن وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتعليم المهني.
وذكرت بيربوك أنه تمت مناقشة الوضع في مالي بعد إعلان انسحاب القوات الدولية والتعاون مع النيجر لتعزيز التعاون من أجل تحقيق المزيد من الأمن في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
كما أعلنت بيربوك أن كلا البلدين يرغبان كذلك في التعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تقدم في عملية السلام في ليبيا والعمل من أجل إجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار والسلام واحترام حقوق الإنسان.
بدوره أكد بوريطة أن مواقف ألمانيا والمغرب تتطابق إلى حد كبير فيما يخص قضايا الشرق الأوسط والوضع في ليبيا. وأشار إلى أنه يدعم حل النزاع في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين، حيث يمكن لإسرائيل أن تعيش في سلام مع دولة فلسطينية. وانتقد الوزير المغربي "الخطوات الأحادية" أو "الخطوات المستفزة" التي تتخذها السلطات الإسرائيلية وقال إنها ليست بناءة ولا تؤدي إلى جو من الثقة.
وفي ملف الصحراء الغربية نقل موقع "هسبريس" المغربي عن بيربوك تأكيدها على "دعم ألمانيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف".
كما ذكر الموقع أنّ الوزيرين أعربا مجدداً عن موقفهما المشترك إزاء "حصرية" الأمم المتحدة في العملية السياسية، مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وجدد البلدان تأكيدهما على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده من أجل الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصل، حسب موقع هسبريس.
وفيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء، أعربت بيربوك عن تحفظها عن مطالبات وزراء داخلية الولايات الألمانية بتوسيع قائمة البلدان التي تصنف على أنها آمنة لتشمل بلدان المغرب والجزائر وتونس.
وأشارت إلى أن المغرب بوصفه الجار القريب للاتحاد الأوروبي في جنوب أوروبا هو دولة رئيسية أيضًا في قضايا الهجرة - سواء كبلد مصدر أو بلد عبور. وأشارت بيربوك إلى أنها تنظر لاتفاقيات الهجرة الأوروبية الأخيرة كأداة لمحاولة حل قضايا الهجرة ذات الاهتمام المشترك.
خ.س/ أ.ح (د ب أ)
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
المستشار الألماني بسمارك
يرجع المؤرخون العلاقات المغربية الألمانية إلى عام 1784 عندما قرر الامبراطور فريدريش الكبير إقامة أول قنصلية في المغرب، إلا أنها لم تقم بالمهام المطلوبة. غير أن تحول ألمانيا إلى دولة صناعية تبحث عن الأسواق الخارجية و الأهمية الاستراتيجية للمغرب دفعا المستشار الألماني بسمارك إلى فتح قنصلية في طنجة عام 1873 قامت بمواكبة العلاقات بين البلدين.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
بدء عهد جديد
العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا لم تتبلور بشكل واضح خلال فترة الحماية الفرنسية للمغرب. لكن بعد حصول المغرب على استقلاله كانت ألمانيا من الدول السباقة الى إرسال سفيرها إليه، حيث عينت في تاريخ 26 مارس/ أذار من عام 1957، السيد فون ديريش سفيراً لألمانيا في الرباط، مما فتح عهداً جديداً في تاريخ العلاقات المغربية – الألمانية.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
علاقات ثقافية عريقة
تمتد العلاقات المغربية الألمانية على المستوى الثقافي إلى القرن التاسع عشر. في عام 1852 حل عالم الآثار الألماني، غيرهارد رولفس بمنطقة الريف والصويرة ومراكش، وحضرت بعد ذلك عدة بعثات استكشافية عام 1869، وساهمت هذه الزيارات بقيادة الدكتور لينز في التعريف بالمغرب لدى الألمان مما جعل العلاقات بين البلدين تتوطد منذ تلك الحقبة الزمنية.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
علاقات اقتصادية راسخة
تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعود إلى نهاية القرن السادس عشر، حين بدأ التجار الألمان في زيارة المغرب والاهتمام بإمكاناته الاقتصادية. في عام 1802 أبرمت مدينة هامبورغ عقداً لشراء الزعفران. وأقامت المانيا خطاً بحرياً بين الموانئ الألمانية والموانئ المغربية، وقد بلغة نسبة البضائع الألمانية التي يستقبلها ميناء الدار البيضاء آنذاك 34 بالمائة من مجموع البضائع التي يستقبلها الميناء.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
اتفاقيات تعاون في عدة مجالات
تأثرت العلاقات المغربية الالمانية أيضا على الصعيد الاقتصادي خلال فترة الحرب العالمية الثانية. غير أن الوضع تغير بعد حصول المغرب على استقلاله عام 1956 واعادة المانيا بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب، فقد تمت اعادة بناء علاقات اقتصادية وتجارية بالتوقيع على اتفاقية التعاون التجاري عام 1961 التي تتجدد تلقائيا كل عام ، وتبع ذلك اتفاقيات في مجالات التعاون المالي والتقني عام 1966.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
فترات من الدفء
علاقات الصداقة التاريخية بين المغرب وألمانيا "الغربية" أو الإتحادية، تخللتها فترات من الدفء والقوة، إذ تزامنت مع أزمات في العلاقات مع مستعمره السابق فرنسا. وتعود أقدم فترات الدفء هذه إلى بداية الستينات عندما كان المغرب من بين ثلاثة بلدان عربية (إلى جانب تونس وليبيا) حافظت على علاقتها بألمانيا الإتحادية في مواجهة المقاطعة العربية التي قادتها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
حضور اقتصادي قوي لألمانيا في المغرب
علاقات اقتصادية وتجارية مهمة ربطت بين المغرب وألمانيا خلال السنوات الأخيرة. فقد احتلت ألمانيا المركز السادس على صعيد التبادل التجاري عام 2021 ، واستوردت بضائع بقيمة 2.1 مليار يورو من المغرب عام 2022، في حين تم تصدير سلع ألمانية إليه بقيمة 2.8 مليار يورو. وبلغ عدد الشركات الألمانية الناشطة في في المغرب زهاء 300 شركة. وزار المغرب حوالي 6 في المائة من السياح الأجانب من ألمانيا عام 2019.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
زيارة هيلموت كول تعزز العلاقات
عام 1996، حين كان البرود يسود العلاقات الفرنسية المغربية في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، خصص الملك الراحل الحسن الثاني استقبالا تاريخيا لمستشار الوحدة الألمانية هيلموت كول، وبدأ الحديث في الخطاب السياسي المغربي إبانها عن إمكانية استلهام الوحدة الفيدرالية الألمانية كنموذج لحل نزاع الصحراء.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
أزمة صامتة تخرج إلى السطح
بعد عقدين من علاقات لم تشهد أزمات بدأت مطلع 2020 أزمة تخرج إلى السطح بين البلدين، بدءا بالملف الليبي حيث وصف المغرب عدم دعوته إلى مؤتمر برلين بأنه "إقصاء" لبلد لعب دورا أساسيا في اتفاق الصخيرات. ثم ظهر خلاف آخر أكثر حدة، إثر اعتراف إدارة الرئيس السابق ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، بينما لم ترحب برلين بذلك ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أثار غضب السلطات المغربية.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
ملف الصحراء جوهر الخلافات
فتحت رسالة للخارجية المغربية حول تعليق التواصل مع السفارة الألمانية باباَ من الجدل لم ينته. وفيما أكدت الخارجية الألمانية حرصها على العلاقات مع المغرب، لم تمر سوى أشهر قليلة، حتى أقدم المغرب على خطوة أكثر تصعيدا تمثلت في استدعاء الرباط لسفيرتها في برلين من أجل التشاور. الجدير ذكره هنا أن الخلافات تركزت على ملف الصحراء.
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بالصور.. العلاقات المغربية الألمانية بين الماضي والحاضر
صفحة جديدة في العلاقات
توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. وجدد البلدان، رغبتهما في تطوير العلاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة. وتم التطرق أيضا إلى ملف الصحراء الذي شكل نقطة القطيعة في الأزمة الأخيرة. إعداد: إيمان ملوك
الكاتب: إيمان ملوك