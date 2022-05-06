 بيربوك تعد أوكرانيا بكشف جرائم الحرب وواشنطن تحذّر من حرب ″طويلة الأمد″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيربوك تعد أوكرانيا بكشف جرائم الحرب وواشنطن تحذّر من حرب "طويلة الأمد"

حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.

مشاهدة الفيديو 30:03

مسائيةDW : الدعم الغربي لأوكرانيا.. هل يوقف آلة الحرب الروسية؟

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في المجال العسكري وكذلك في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك أثناء لقاء لها اليوم الثلاثاء (العاشر من مايو/ أيار 2022) مع فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار الزيارة التي قامت بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني لأوكرانيا الثلاثاء؛ لتكون أول عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وفي إشارة إلى التقدم الروسي صوب العاصمة الأوكرانية، قالت بيربوك: "إذا تعذر صد هذا الزحف الوحشي، فستبدو هذه المدينة بشكل مختلف".

كانت بيربوك وضعت إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري للأوكرانيين اليهود الذين قتلهم النازيون في وادي بابين يار بالقرب من كييف.

من جانبه، وجه كليتشكو بطل العالم السابق في الملاكمة، الشكر للوزيرة الألمانية على دورها وزيارتها في أوقات الحرب، وطالب "بفعل كل شيء من أجل وقف هذه الحرب العبثية" منوها إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول منع التطور الديمقراطي لأوكرانيا وبالسعي إلى إقامة امبراطورية روسية "ونحن لا نعرف إلى أي مدى سيسير". 

مشاهدة الفيديو 01:56

أوديسا تحت القصف.. وكييف تطالب زوارها من الديبلوماسيين الأوروبيين بالمزيد من الأسلحة

تغير في الموقف الألماني     

مختارات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: بعد استخدام أسلحة نووية، لن يكون هناك سوى خاسرين من جميع الأطراف، ولا ينبغي استخدامها، وينطبق هذا الأمر على روسيا أيضا. كما أشاد بدور ألمانيا في دعم أوكرانيا ودول الناتو في شرق أووبا.

وتدفع أوكرانيا باتّجاه تلقي مزيد من الدعم الغربي، وقد انتقدت خصوصاً بطء تحرّك ألمانيا ورفضها حظر النفط الروسي. لكن وخلال تصديها لمحاولات تبذلها القوات الروسية للتقدم في الشرق الأوكراني، أشادت كييف بتحول موقف ألمانيا على صعيد حظر النفط الروسي ورفع حظر إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وتبدلت اللهجة بعدما زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الهولندي فوبكي هويكسترا ضواحي كييف حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب فظائع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية: "أود أن أشكر ألمانيا لتغييرها موقفها في عدد من القضايا"، وتابع: "لقد غيّرت ألمانيا موقفها في ما يتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة"، مضيفا أن كييف ممتنة لألمانيا لتاييدها فرض حظر على النفط" الروسي في الاتحاد الاوروبي.

ودعت بيربوك نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ولاية شلزفيغ-هولشتاين الألمانية.

ونقل المتحدث باسم بيربوك عنها قولها إنها سعدت بقبول كوليبا الدعوة التي وجهتها له خلال زيارتها لكييف، لكن كوليبا حض الاتحاد الأوروبي على قبول عضوية أوكرانيا في التكتل بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر قد يستغرق عقوداً.

وقال كوليبا "أريد التشديد على أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي هي قضية حرب وسلام في اوروبا"، وتابع "أحد الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب أن بوتين كان مقتنعاً بأن أوروبا لا تحتاج إلى أوكرانيا".

مساعدات ألمانية لكشف جرائم الحرب

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد استقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في كييف ووجه إليها الشكر على الدعم الألماني لبلاده في الحرب ضد روسيا.

وفي أحد مقاطع الفيديو الذي نشرته الإدارة الرئاسية اليوم، قال زيلينسكي إن إظهار ألمانيا للتضامن مع الشعب الأوكراني يمثل قيمة كبيرة لأوكرانيا.

ورافق بيربوك في زيارتها نظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا الذي أعرب عن صدمته حيال مظاهر الدمار التي خلفتها الحرب الروسية في مناطق من بينها ضواحي العاصمة كييف.

ووعدت بيربوك بدعم حرب أوكرانيا دفاعا عن حريتها وسلامها "بشكل لا يتزعزع"، لافتة إلى أنه سيتم العمل مع شركات ألمانية بحيث " تتمكن أوكرانيا من الحصول على أنظمة فائقة الحداثة من أجل حماية مدنها من الهجمات المستقبلية".

وتابعت بيربوك: "سنواصل دعم أوكرانيا الأوروبية الحرة إنسانياً ومالياً واقتصادياً وتقنياً وسياسياً وفي قضايا الطاقة"، وقالت إن هذا الأمر سيسري على المدى الطويل وذلك في إشارة إلى إعادة افتتاح السفارة الألمانية.

كما وعدت الوزيرة الألمانية بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب  الخضر إنه ينبغي ألا يكون هناك "إفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وعلى جرائم الخطف" كما طالبت بألا يكون هناك إفلات من العقاب أيضاً " بالنسبة للقتلة والمغتصبين". وأضافت بيربوك: "لذلك سندعم التحقيقات الدولية وفي مقدمتها تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، سياسياً ومالياً وبأطقم ألمانية".

مشاهدة الفيديو 03:29

جائزة لمصوريَن أوكرانيين لتوثيقهما فظائع الحرب في ماريوبول

وأعادت بيربوك افتتاح السفارة الألمانية في كييف التي كانت أوقفت عملها هناك مؤقتا بسبب الحرب الروسية. وتعد بيربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

ووصفت بيربوك محادثتها مع زيلينسكي بأنها كانت " محادثة مفتوحة وودية" مشيرة إلى أن المحادثة تطرقت أيضاً إلى إعادة البناء والسؤال عن " كيفية حل مشكلة منع صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا وهي الصادرات التي هناك حاجة ماسة إليها في كل أنحاء العالم".

واشنطن: حرب طويلة الأمد

ومن جانبها، حذّرت الولايات المتحدة من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهيّأ لحرب طويلة الأمد ولن ينهي العملية العسكرية في أوكرانيا بعملية دونباس حيث تدور معارك عنيفة.

وجاءت توقّعات واشنطن القاتمة في توقيت أعلنت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.

وأكدت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز اليوم الثلاثاء (العاشر من مايو/ايار 2022) أن بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس إذ إنه عازم على "إقامة جسر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا" المولدافية الانفصالية، وقالت "تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس".

وأضافت "يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الانتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه".

دمار هائل بمدينة بوتشا الأوكرانية

أكدت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس

تطورات ميدانية

ميدانياً، حوّلت روسيا تركيزها في أوكرانيا للسيطرة على منطقة دونباس التي يقاتل فيها انفصاليون منذ العام 2014، بعدما فشلت في التقدم في كييف.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "محور القتال انتقل" إلى بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك. واستنكر زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأحد خلال قمة مجموعة السبع مقتل "60 مدنياً" بقصف روسي السبت على مدرسة في بيلوغوريفكا.

أيضاً، استمر قصف المعاقل الأوكرانية في أقصى شرق البلاد لا سيما في مدينتي سيفيرودونيتسك وليزيشاسنك. وافاد مراسلو وكالة فرانس برس بخروج قوافل من الشاحنات من سيفيرودونيتسك الإثنين. ويواجه المدنيون صعوبات في مجاراة انتقال المعارك من نقطة إلى أخرى.

وفي الجنوب استهدفت أوديسا ليلاً بوابل من الصواريخ دمّرت أبنية وأدت إلى احتراق مركز تجاري وأوقعت قتيلاً بعد ساعات قليلة على زيارة أجراها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك الثلاثاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية. ويعد المصنع آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في المدينة التي تشهد دماراً هائلاً.

والثلاثاء أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على جثث 44 مدنياً بين أنقاض مبنى دمر في آذار/مارس في مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وتواجه روسياً غضباً دوليا ًعارما ًوهي تخضع لعقوبات مشددة. ونزح أكثر من ثمانية ملايين شخص حتى 3 أيار/مايو داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية الغزو الروسي للبلد، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، د ب ا)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : الدعم الغربي لأوكرانيا.. هل يوقف آلة الحرب الروسية؟  

اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات  

مواضيع ذات صلة

Handout file photo dated July 30, 2017 of marines fire an M777 howitzer high-explosive round during an integrated training exercise at Marine Corps Air Ground Combat Center, Twentynine Palms, CA, USA. U.S. President Joe Biden pledged $ 800 million in more weaponry for Ukraine on Thursday April 21, 2022, and said he would ask Congress for more money to help bolster support for the Ukrainian military as it faces a fresh onslaught by Russia on its eastern flank. Marine Corps photo by Cpl. Justin M. Smith via ABACAPRESS.COM

مدافع هاوتزر ألمانية لأوكرانيا وإخلاء مجمع آزوفستال من المدنيين يتواصل 06.05.2022

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا سبعة مدافع هاتزر ذاتية الدفع ليصل إجمالي تلك المدافع إلى 12 مدفعاً تعهدت برلين بإرسالها. يأتي ذلك فيما يتواصل إخلاء المدنيين من مجمع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي.

Civilians evacuated from Azovstal steel plant in Mariupol walk accompanied by members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) as they arrive at a temporary accommodation centre in the village of Bezimenne, during Ukraine-Russia conflict in the Donetsk Region, Ukraine May 6, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

إجلاء مزيد من المدنيين من آزوفستال.. وزيلينسكي: ماريوبول دمرت بالكامل 06.05.2022

تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.

Azovstal steel plant employee Valeria, last name withheld, evacuated from Mariupol, hugs her son Matvey, who had earlier left the city with his relatives, as they meet at a temporary accommodation centre during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

كييف تأمل بتواصل عمليات الإجلاء من ماريوبول 02.05.2022

أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.