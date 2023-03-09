بيربوك تطّلع على "فظائع داعش" وتعد الإيزيديين بالمساعدة في إعادة الإعمار

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينابيربوك اليوم الخميس (التاسع من مارس/ آذار 2023) خلال زيارة لها لساحات شهدت فظائع تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سنجار بالقرب من الحدود السورية: "كوجو هي أحد هذه الأماكن التي كشف بها الشر عن وجهه في هذا العالم".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لا يمكننا إعادة هؤلاء الآباء والأمهات وهؤلاء الأطفال مرة ثانية أبدا، ولكننا يمكننا العمل على أن يتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية".

يذكر أن مقاتلي داعش قاموا بقتل رجال وشباب ونساء في قرية كوجو في 15 أغسطس/ آب عام 2014، بعد حصار دام 12 يومًا للمدرسة بالقرية التي يسكن بها الأيزيديون.

وتم اختطاف نساء وفتيات أخريات وبيعهن كعبيد جنس. ولا تزال أغلب الأسر تعيش في مخيمات لاجئين في منطقة الحكم الذاتي الكردية.

وتجدر الإشارة إلى أن كوجو هي مسقط رأس الناشطة الحقوقية الإيزيدية الشهيرة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقالت بيربوك إنه بعدما لم يتسن للمجتمع الدولي منع الإبادة الجماعية، فإنه يتحمل مسؤولية "العمل لأجل تحقيق العدالة"، وأكدت أن الدعم ضروري كي لا يتم توريث الإبادة الجماعية عبر أجيال، وشددت أيضا على ضرورة تمكين النازحين من العودة إلى حياة يومية طبيعية.

في قبرة كوجو، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عناق مع الإيزيدية نجاح سيدو التي قُتل زوجها على يد "داعش"

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الألماني "بوندستاغ" أدانا جرائم تنظيم "داعش" تجاه الإيزيديين ووصفاها بأنها إبادة جماعية.

ووضعت وزيرة خارجية ألمانيا زهورا بيضاء على مقبرة في كوجو خلال زيارتها اليوم. وكان تم الإعلان في وقت سابق اليوم أن بيربوك زارت ساحات مركزية شهدت فظائع ارتكبها تنظيم "داعش" في منطقة سنجار في شمال غرب العراق بالقرب من الحدود السورية.

وفي ظل جولة، ظلت سرية في البداية لأسباب أمنية، توجهت الوزيرة الألمانية اليوم مع جزء من الوفد المرافق لها إلى المنطقة في موكب وسط حراسة مشددة.

يذكر أن "داعش" قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص من الأقلية الإيزيدية في عام 2014 عندما اجتاحت المنطقة. وتم قتل واختطاف واستعباد عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.

وصحيح أن الجهاديين التابعين لـ "داعش" يعدوا مهزومين عسكريًا منذ عام 2017، إلا أن خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي لا تزال تقوم بتنفيذ هجمات. وأرادت بيربوك بزياتها للمنطقة إرسال إشارة لأجل عودة نحو 210 آلاف شخص من النازحين الإيزيديين إلى منطقتهم الأصلية.

ووفقًا للحكومة الاتحادية، تعد ألمانيا موطنًا لأغلب المهجرين الإيزيديين على مستوى العالم، ويصل عددهم في ألمانيا إلى 200 ألف شخص.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)