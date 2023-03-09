 بيربوك تطّلع على "فظائع داعش" وتعد الإيزيديين بالمساعدة في إعادة الإعمار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2023

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أخبار

بيربوك تطّلع على "فظائع داعش" وتعد الإيزيديين بالمساعدة في إعادة الإعمار

تعد ألمانيا موطنًا لأغلب المهجرين الإيزيديين بالعالم. وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك للإيزيديين في العراق بتقديم الدعم في إعادة الإعمار وفي ملاحقة الجناة بعد الإبادة الجماعية التي طالتهم على يد تنظيم "داعش".

وزيرة الخارجية الألمانية تضع زهورا في مقبرة قرية كوجو الإيزيدية

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتعهد للإيزيديين في العراق بتقديم الدعم في إعادة الإعمار وفي ملاحقة الجناة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينابيربوك اليوم الخميس (التاسع من مارس/ آذار 2023) خلال زيارة لها لساحات شهدت فظائع تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سنجار بالقرب من الحدود السورية: "كوجو هي أحد هذه الأماكن التي كشف بها الشر عن وجهه في هذا العالم".

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من المقرر أن يلعب مفهوم السياسة الخارجية النسوية دورا رئيسيا في عمل وزارة الخارجية الألمانية في المستقبل، وفقا لخطط الوزيرة أنالينا بيربوك، التي أعدت مجموعة من المبادئ التوجيهية وتخطط لتعيين سفيرة للتعامل مع هذه القضية.

تريد ألمانيا توفير استراتيجيات تمكن للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من نيل حقوقهن، لا سيما في أفريقيا، بيد أن الاحتياجات في القارة السمراء كبيرة، كما أن دعم هذه القضايا قد يكون مثيرا للجدل داخل المجتمع الأفريقي.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لا يمكننا إعادة هؤلاء الآباء والأمهات وهؤلاء الأطفال مرة ثانية أبدا، ولكننا يمكننا العمل على أن يتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية".

يذكر أن مقاتلي داعش قاموا بقتل رجال وشباب ونساء في قرية كوجو في 15 أغسطس/ آب عام 2014، بعد حصار دام 12 يومًا للمدرسة بالقرية التي يسكن بها الأيزيديون.

وتم اختطاف نساء وفتيات أخريات وبيعهن كعبيد جنس. ولا تزال أغلب الأسر تعيش في مخيمات لاجئين في منطقة الحكم الذاتي الكردية.

وتجدر الإشارة إلى أن كوجو هي مسقط رأس الناشطة الحقوقية الإيزيدية الشهيرة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقالت بيربوك إنه بعدما لم يتسن للمجتمع الدولي منع الإبادة الجماعية، فإنه يتحمل مسؤولية "العمل لأجل تحقيق العدالة"، وأكدت أن الدعم ضروري كي لا يتم توريث الإبادة الجماعية عبر أجيال، وشددت أيضا على ضرورة تمكين النازحين من العودة إلى حياة يومية طبيعية.

وزيرة الخارجية الألمانية في العراق

في قبرة كوجو، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عناق مع الإيزيدية نجاح سيدو التي قُتل زوجها على يد "داعش"

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الألماني "بوندستاغ" أدانا جرائم تنظيم "داعش" تجاه الإيزيديين ووصفاها بأنها إبادة جماعية.

ووضعت وزيرة خارجية ألمانيا زهورا بيضاء على مقبرة في كوجو خلال زيارتها اليوم. وكان تم الإعلان في وقت سابق اليوم أن بيربوك زارت ساحات مركزية شهدت فظائع ارتكبها تنظيم "داعش" في منطقة سنجار في شمال غرب العراق بالقرب من الحدود السورية.

وفي ظل جولة، ظلت سرية في البداية لأسباب أمنية، توجهت الوزيرة الألمانية اليوم مع جزء من الوفد المرافق لها إلى المنطقة في موكب وسط حراسة مشددة.

يذكر أن "داعش" قتلت أكثر من خمسة آلاف شخص من الأقلية الإيزيدية في عام 2014 عندما اجتاحت المنطقة. وتم قتل واختطاف واستعباد عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.

وصحيح أن الجهاديين التابعين لـ "داعش" يعدوا مهزومين عسكريًا منذ عام 2017، إلا أن خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي لا تزال تقوم بتنفيذ هجمات. وأرادت بيربوك بزياتها للمنطقة إرسال إشارة لأجل عودة نحو 210 آلاف شخص من النازحين الإيزيديين إلى منطقتهم الأصلية.

ووفقًا للحكومة الاتحادية، تعد ألمانيا موطنًا لأغلب المهجرين الإيزيديين على مستوى العالم، ويصل عددهم في ألمانيا إلى 200 ألف شخص.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.