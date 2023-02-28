 بيربوك: تطبيق إسرائيل عقوبة الإعدام سيكون "خطأ فادحا" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2023

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بيربوك: تطبيق إسرائيل عقوبة الإعدام سيكون "خطأ فادحا"

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية من أن تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل سيكون "خطأ فادحا". في مؤتمر صحفي مشترك في برلين أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الألمانية قلقا مشتركا لبلديهما حيال أدوار إيران وبرنامجها النووي.

وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

وزيرة الخارجية الألمانية: لا بديل عن تسوية سياسية عبر التفاوض للاضطرابات في الضفة الغربية.

عبرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء (28 فبراير/ شباط 2028) عن قلقها إزاء استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط السماح بعقوبات الإعدام خلال مؤتمر صحفي عقدته في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على اقتراح تطبيق عقوبة الإعدام بعدما تقدّم به حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه إيتمار بن غفير.

مختارات

تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع برعاية عربية أمريكية بمدينة العقبة الأردنية بـ"خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف". وعقد الاجتماع في توقيت حرج إذ أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها قرب نابلس.

قالت الحكومة الألمانية إن الحظر المفروض على أنشطة حزب الله في ألمانيا لم يُسفر عن أية عواقب حتى الآن وإن أنصاره يواصلون "التماسك التنظيمي والأيديولوجي". والحزب الديمقراطي الحر يرى أن الإجراءات المتخذة ضد الحزب غير كافية.

في وقت تزيد فيه المخاوف من تصعيد أكبر في الشرق الأوسط، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس، مشددة على أهمية وقف التصعيد.

وقالت بيربوك "لن أنكر أننا في الخارج قلقون إزاء بعض الخطط التشريعية في إسرائيل". وأضافت "من بين القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء". ويثير هذا الاقتراح الجدل في إسرائيل حيث طبق القضاء المدني عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في العام 1962.

وأضافت بيربوك "في ألمانيا، نتعلّم في المدرسة أن إسرائيل، رغم أنها مهددة بالإرهاب مثل أي بلد آخر، لم تطبّق عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها، بحق أدولف أيخمان". وتابعت "لقد كان ذلك دائما حجة مقنعة لأولئك الذين دافعوا عن إسرائيل على الساحة الدولية ضد الانتقادات غير العادلة". وتابعت بيربوك "أقول كصديقة، سيكون خطأ فادحا الابتعاد عن هذا المسار".

وشدّدت الوزيرة "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية". وقالت "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة".

عنف وحرائق في الضفة الغربية عقب مقتل اسرائيليين

بناء المستوطنات في الضفة الغربية 

من ناحيته، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها. وقال كوهين "قطعا سنواصل البناء هناك أيضا"، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه لا بديل عن تسوية سياسية عبر التفاوض للاضطرابات في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد شددت على ضرورة ملحة في "تجنب تصعيد الوضع المتوتر" أصلا في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما. وقال كريستوفر برغر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس خلال مؤتمر صحافي "من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا في الأصل". وندد الناطق "باشد العبارات بالهجوم ضد شابين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة" معتبرا في الوقت نفسه عمليات الانتقام التي ارتكبها مستوطنون في قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة "غير مقبولة". ورحب برغر بدعوات التهدئة التي اطلقتها السلطات الإسرائيلية إلى المستوطنين.

إيران مصدر قلق مشترك لألمانيا وإسرائيل

وفيما يخص مباحثاتهما بخصوص الملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه طلب من نظيرته الألمانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وتابع الوزير الإسرائيلي بخصوص منع إيران من حيازة أسلحة نووية "هناك خياران بشأن إيران إما العودة للعقوبات أو خيارا عسكريا جادا". وأضاف :"هذا هو الوقت المناسب للشروع في خطوات. هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي مستهل الظهور المشترك أمام صحفيين، أكدت بيربوك الصداقة بين ألمانيا وإسرائيل وقالت إن ألمانيا ملتزمة بمسؤوليتها حيال أمن إسرائيل "ويمكن لإسرائيل أن تعتمد على ذلك بشكل دائم" لافتة إلى تحركات ألمانيا على صعيد السياسة الخارجية ومن ذلك ما يتعلق بإيران.
وذكرت بيربوك أن "نظام إيران لا يقمع مواطنيه بأكثر الطرق وحشية وحسب" بل إنه يهدد أيضا الاستقرار في المنطقة " ما يوحد كلينا هو القلق حيال التصعيد النووي من جانب إيران وحيال الأنباء الأخيرة عن التخصيب المرتفع للغاية لليورانيوم، وليس هناك أي تبرير مدني معقول لمثل هذه الدرجة العالية من التخصيب. لا ينبغي لإيران أن تمتلك قنبلة نووية". وتحدثت بيربوك عن الجهود الدولية المبذولة. 

وكانت إيران قد توصلت خلال عام 2015 لاتفاق مع الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على تقييد برنامج إيران النووي، والحد من تخصيب اليورانيوم على وجه الخصوص. وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق خلال عام 2018 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تنتهك طهران بصورة تدريجية بنود الاتفاق. وتواجه محاولات إحياء الاتفاق عوائق منذ أشهر. 

ع.ش/ م.س (رويترز، دب أ، أ ف ب)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.