بيربوك تصل بيروت ونزوح من صور بعد أوامر إخلاء إسرائيلية

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن المهمة الآن هي التوصل إلى حل دبلوماسي بعد نجاح إسرائيل في إضعاف حزب الله. فيما وسعت إسرائيل نطاق تحذيرات الإخلاء لتشمل عدة أحياء مركزية في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان.

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بيروت اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2024) لإجراء محادثات، وقالت إن المهمة الآن هي التوصل إلى حل دبلوماسي قابل للتطبيق للصراع بين إسرائيل ولبنان بعد نجاح إسرائيل في إضعاف حزب الله. وأضافت الوزيرة في بيان أن "المهم الآن هو العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لإيجاد حل دبلوماسي قابل للتطبيق يحمي المصالح الأمنية المشروعة لكل من إسرائيل ولبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه قتل ثلاثة من قادة جماعة حزب الله ونحو 70 مقاتلاً في جنوب لبنان خلال 48 ساعة، بعد أن أكد أمس الثلاثاء أنه قتل هاشم صفي الدين، الزعيم المحتمل للجماعة اللبنانية المسلحة. وقال الجيش في بيان "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تنفيذ غارات محدودة وموضعية ومحددة الأهداف على البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وعملائه في جنوب لبنان". وأضاف "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على ما يقرب من 70 إرهابياً في ضربات برية وجوية".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

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وفي مدينة صور، فرّ مدنيون الأربعاء عقب صدور دعوة من الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء أجزاء كبيرة من المدينة التي تأوي آلاف النازحين. وقال مدير وحدة إدارة الكوارث في صور مرتضى مهنا "الوضع سيئ جداً ونقوم بإجلاء السكان".

من جانبه، أفاد المسؤول الإعلامي في الوحدة بلال قشمر لفرانس برس بأن الكثير من الأشخاص يفرّون من المدينة باتّجاه الضواحي. وقال "مدينة صور بكاملها يتم إخلاؤها"، مشيراً إلى أن السكان بدأوا مغادرة المدينة فور صدور التحذير الإسرائيلي. وأوضح أن نحو 14500 شخص كانوا لا يزالون في صور الثلاثاء، بينهم آلاف النازحين من مناطق جنوبية أخرى.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "بعض العائلات التي لم تغادر مدينة صور في السابق بدأت بمغادرة منازلها، للابتعاد عن الاماكن التي هدد العدو الاسرائيلي باستهدافها".

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان صور إخلاء مساكنهم قبل "عمل عسكري" ينوي القيام به ضد حزب الله. ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة اكس مرفقاً رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها، السكان إلى "الابتعاد فوراً إلى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الأولي". وأكد "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

هجوم جديد من العراق على إسرائيل

وقالت ما تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء إنها هاجمت ميناء إيلات الإسرائيلي بطائرات مسيرة مرتين، وأصابت أهدافاً "حيوية"، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض مسيرتين حلقتا فوق المياه بالقرب من إيلات.

وتعهدت الجماعة المدعومة من إيران بتكثيف الهجمات على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)