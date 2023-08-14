بيربوك تصف حكم طالبان بـ"ردة صوب العصر الحجري"

بمناسبة مرور عامين على عودة حركة طالبان إلى حكم أفغانستان، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حكم الحركة الإسلامية، وما آلت أليه أحوال الأفغان وخصوصا النساء على يد الحركة.

ونقل بيان عن الوزيرة الألمانية اليوم الاثنين (14 أغسطس/ آب 2014) قولها: "عامان من حكم طالبان يعنيان بالنسبة للناس في أفغانستان عامين من الردة صوب العصر الحجري"، مشيرة إلى أن ملايين الناس يعانون من الجوع وأن حركة طالبان تسلب النساء والفتيات جزءا جديدا من حريتهن في كل أسبوع تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان تمكنت من الاستيلاء على الحكم في أفغانستان في الخامس عشر من آب/أغسطس عام 2021 حتى قبل اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

تحذير واستبعاد التطبيع مع الحركة

وتابعت بيربوك محذرة أن المسؤولين عليهم أن يضعوا في حسبانهم أن أعمالهم لن تبقى دون عواقب، وقالت: "قمنا كاتحاد أوروبي بإدراج هؤلاء الذين حظروا على النساء والفتيات دخول المدارس والجامعات والحدائق العامة، على قائمة العقوبات".

واستبعدت الوزيرة الألمانية تطبيع العلاقات مع حكومة طالبان التي لم يتم الاعتراف بها من أي دولة في العالم حتى الآن، وقالت إنه لن يكون هناك مثل هذا التطبيع مادامت الحركة "تستبعد نصف المجتمع من الحياة المهنية والمشاركة المجتمعية".

معاناة المرأة الأفغانية

وحسب بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ألمانيا، أصدرت حركة طالبان في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2021 حتى أيار/ مايو 2023 أكثر من 50 مرسوما أثرت على كل جوانب حياة النساء، وأضافت الهيئة أن النساء ممنوعات حاليا من تلقي المزيد من التعليم ومن العمل في الخدمة العامة ودخول العديد من الأماكن العامة مثل المنتزهات.

ونقل بيان عن رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ألمانيا، إيلكه فيرنر، قولها: "تم استبعاد النساء والفتيات عمليا من الحياة العامة وسُلِبت منهن آفاقهن المستقبلية وذلك عن طريق عدد كبير من اللوائح الصارمة".

ألمانيا استقبلت آلاف الهاربين من طالبان

وأضافت بيربوك أن بلادها لن تترك الناس في أفغانستان وحدهم، وقالت: "وفرنا منذ صيف 2021 أكثر من مليار يورو لأغراض الحماية وتقديم مساعدة الطوارئ الإنسانية السريعة في المجالات التي لا يزال من الممكن لنا أن نصل إلى الناس فيها".

وذكرت أن عدد الاشخاص المضطهدين من جانب طالبان والذين استطاعوا أن يجدوا ملاذا في ألمانيا منذ آب/ أغسطس 2021 وصل إلى أكثر من 30 ألف شخص، ولفتت إلى أن بلادها تعمل على إيواء المزيد من الأشخاص.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)