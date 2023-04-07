بيربوك: تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل "سيناريو كارثيا"

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة (14 أبريل/ نيسان 2023) من التصعيد العسكري في مضيق تايوان.

وقالت بيربوك خلال زيارة لبكين إن "تصعيداً عسكرياً في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".

كما دعت بيربوك بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، معتبرةً أنه "لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب".

كانت بيربوك قد صرحت قبيل الزيارة أنها ستصر خلال محادثاتها مع المسؤولين الصينيين على أن تنأى بكين بنفسها عن الحرب الروسية على أوكرانيا وأن تلتزم بالقواعد الدولية.

وقالت بيربوك إنها تنتظر من الصين لاسيما وأنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي أن "تدين هذه الحرب بشكل واضح وأن تفعل كل ما في وسعها من أجل عودة السلام مرة أخرى في أوروبا. هذا ما أفهمه من مصطلح شراكة وأفهم أنه لا ينبغي إمداد المعتدي بالأسلحة. وسأتحدث عن هذا".

على جانب آخر، ندّدت بيربوك الجمعة بـ "تقييد حقوق الإنسان" في الصين، وقالت: "أوضحت لنظيري في محادثاتنا الثنائية أننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان"، متحدثةً خصوصاً عن وضع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثة مقتضبة مع نائب الرئيس الصيني هان تشنج عقب ظهر اليوم (التوقيت المحلي).

"شريكان لا خصمان"

بدوره، قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ إن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالي الاقتصاد والتجارة وإن البلدين شريكان لا خصمان. وأضاف تشين خلال المؤتمر الصحفي أن تعمد كبح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيأتي بنتائج عكسية.

قال تشين قانغ إن الصين وألمانيا شريكان لا خصمان.

وحول الموقف مع تايوان، ذكر تشين أنه إذا رغبت الدول في احترام مبدأ (صين واحدة) فإن التحرك الملائم هو معارضة استقلال تايوان بحزم.

وأجرت الصين في الآونة الأخيرة تدريبات عسكرية حول تايوان قائلة إنها اختبرت قدرات عسكرية متكاملة في ظل ظروف قتالية فعلية وتدربت على تنفيذ ضربات موجهة ومحاكاة حصار للجزيرة التي تعتبرها جزءا منها.

وتطرق تشين إلى مسألة أوكرانياً قائلاً إن الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام وعبر عن أمله في أن تتحلى جميع أطراف الأزمة بالموضوعية والهدوء وتعمل معا.

وقال "ثمة نقطة أود التأكيد عليها وهي أن دور الصين في مسألة أوكرانيا، مقترحها، يتلخص في نقطة واحدة وهي الإقناع والدعوة للمحادثات ولن نفعل أي شيء لصب الزيت على النار".

ع.ح./ع.خ. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)