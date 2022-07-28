بيربوك تستبق زيارتها لليونان وتركيا بدعوتهمتا للتهدئة ووقف التصعيد

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (28 يوليو/تموز 2022) زيارة لليونان، ثم ستتوجه إلى تركيا غداً الجمعة. وتركز زيارة بيربوك لكلتا الدولتين الشريكتين بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي تستمر ثلاثة أيام، على الحرب في أوكرانيا وعواقبها.

وصرحت بيربوك قبل سفرها بأن الزيارة لهاتين الدولتين تتسم بالنسبة إليها بأهمية كبيرة في هذه الأوقات الصعبة التي تحاول خلالها روسيا إحداث انقسام في التحالف.

وقالت الوزيرة الألمانية: "لم يكن التكاتف بين حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين مهماً على هذا النحو كأي وقت مضى".

مباحثات بشأن النزاع حول غاز شرق المتوسط

يشار إلى أن هناك نزاعاً منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا حول الغاز الطبيعي في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتتهم أثينا أنقرة بإجراء استكشافات للغاز الطبيعي هناك بشكل غير مشروع، فيما ترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن التنقيب عن الغاز الطبيعي أمر مشروع.

وفي هذا السياق قالت بيربوك: "يجب حل أية مشاكل من خلال المباحثات، وليس من خلال تصعيد أوجه التوتر". وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنها تعتزم التحدث بشكل واضح في تركيا بصفة خاصة، وأشادت بمساعي وساطة أنقرة بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى اتفاق بشأن إنهاء الحصار على صادرات الحبوب من أوكرانيا.

يشار إلى أن تركيا لديها علاقات جيدة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا وتحاول القيام بدور الوساطة بين الطرفين. وكان مسؤولون من كلا الجانبين المتنازعين التقوا أكثر من مرة لإجراء مفاوضات في تركيا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي. ولكن المباحثات لم تسفر عن أي تقدم حتى الآن.

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"خلافات جوهرية مع تركيا"

ولكن أنقرة استطاعت أن تحقق نجاحاً في مساعيها في النزاع حول صادرات الحبوب من أوكرانيا؛ حيث تم التوصل يوم الجمعة الماضي إلى صفقة بشأن إنهاء الحصار على صادرات الحبوب بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنها ستتطرق أيضاً خلال زيارتها لتركيا إلى موضوعات "هناك خلافات جوهرية حولها"، من بينها "العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وكذلك قضايا حقوق الإنسان".

وتعتزم الوزيرة الألمانية أن تستهل زيارتها لأثينا اليوم الخميس بزيارة النصب التذكاري لمحرقة اليهود "هولوكوست" الذي يذكر بجرائم القوات المحتلة الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن الحكومة اليونانية لا تزال تطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها إبان الحرب العالمية الثانية، ولكن ألمانيا ترفض ذلك.

كما تعتزم بيربوك زيارة مخيم اللاجئين بالقرب من العاصمة اليونانية وزيارة الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" في ميناء بيرايوس.

وسوف تجري وزيرة خارجية ألمانيا مباحثات سياسية في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس غدا الجمعة.

وسوف تتوجه بيربوك غداً إلى اسطنبول، حيث تلتقي هناك بنظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو. ثم تتوجه إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع ممثلي المعارضة. وقالت بيربوك: "تركيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه ومرتبطة ببلدنا على نحو لا يقارن بأي دولة أخرى تقريبا. ينبض قلب ملايين من الأشخاص بحب كلا البلدين... لذا من المهم بالنسبة لي بصفة خاصة ألا نستمر في الانقسام على المستوى السياسي أكثر من ذلك".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)