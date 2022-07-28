 بيربوك تزور اليونان وتركيا وتدعوهما للتهدئة ووقف التصعيد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2022

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أخبار

بيربوك تزور اليونان وتركيا وتدعوهما للتهدئة ووقف التصعيد

تزور وزيرة الخارجية الألمانية اليونان وتركيا في إطار مباحثات تشمل تهدئة الخلافات بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو، وخاصة الخلاف بينهما حول التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط ومناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك

شددت الوزيرة على أن التكاتف بين حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين لم يكن مهماً على هذا النحو كأي وقت مضى

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (28 يوليو/تموز 2022) إلى العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في إطار زيارتها لليونان وتركيا التي تستمر ثلاثة أيام وتركز على الحرب في أوكرانيا وعواقبها.

مختارات

وفي مستهل زيارتها لليونان، أحيت الوزيرة الألمانية ذكرى ضحايا الاحتلال الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، وزارت السجن السابق لمعسكر النازية الذي شهد احتجاز آلاف الأشخاص وتعذيبهم في الفترة بين 1941 و.1944 وبعد ذلك وضعت إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لمحرقة اليهود "هولوكوست" بأثينا.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة " تا نيا" اليونانية تم نشرها اليوم الخميس على خلفية الزيارة: "المسؤولية عن التاريخ الخاص بالعهد النازي أمر لا يعرف خط نهاية"، وأعربت عن أمنيتها في أن يتم فهم زيارتها على أنها بداية لتعاط مشترك وعميق مع عهد الفظائع الخاص بفترة حكم ألمانيا النازية. ولكن الوزيرة الألمانية أكدت رفض بلادها لمطالبات التعويض من جانب اليونان، وقالت إن الحكومة الاتحادية الجديدة لم "تصل إلى تغيير في الموقف القانوني" حول هذا الأمر.

وبعد اليونان ستتوجه وزيرة الخارجية الألمانية إلى تركيا غداً الجمعة. وصرحت بيربوك قبل سفرها بأن الزيارة لهاتين الدولتين تتسم بالنسبة إليها بأهمية كبيرة في هذه الأوقات الصعبة التي تحاول خلالها روسيا إحداث انقسام في التحالف. وقالت الوزيرة الألمانية: "لم يكن التكاتف بين حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين مهماً على هذا النحو كأي وقت مضى".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارة للنصب التذكاري لمحرقة اليهود هولوكوست في أثينا 28.07.2022

وضعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لمحرقة اليهود "هولوكوست" في أثينا

مباحثات بشأن النزاع حول غاز شرق المتوسط

يشار إلى أن هناك نزاعاً منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا حول الغاز الطبيعي في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتتهم أثينا أنقرة بإجراء استكشافات للغاز الطبيعي هناك بشكل غير مشروع، فيما ترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن التنقيب عن الغاز الطبيعي أمر مشروع.

وفي هذا السياق قالت بيربوك: "يجب حل أية مشاكل من خلال المباحثات، وليس من خلال تصعيد أوجه التوتر". وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنها تعتزم التحدث بشكل واضح في تركيا بصفة خاصة، وأشادت بمساعي وساطة أنقرة بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى اتفاق بشأن إنهاء الحصار على صادرات الحبوب من أوكرانيا.

يشار إلى أن تركيا لديها علاقات جيدة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا وتحاول القيام بدور الوساطة بين الطرفين. وكان مسؤولون من كلا الجانبين المتنازعين التقوا أكثر من مرة لإجراء مفاوضات في تركيا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي. ولكن المباحثات لم تسفر عن أي تقدم حتى الآن.

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مسائية DW: النزاع في شرق المتوسط.. هل يدخل مرحلة جديدة من التصعيد؟

"خلافات جوهرية مع تركيا"

ولكن أنقرة استطاعت أن تحقق نجاحاً في مساعيها في النزاع حول صادرات الحبوب من أوكرانيا؛ حيث تم التوصل يوم الجمعة الماضي إلى صفقة بشأن إنهاء الحصار على صادرات الحبوب بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أنها ستتطرق أيضاً خلال زيارتها لتركيا إلى موضوعات "هناك خلافات جوهرية حولها"، من بينها "العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وكذلك قضايا حقوق الإنسان".

كما تعتزم بيربوك زيارة مخيم اللاجئين بالقرب من العاصمة اليونانية وزيارة الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" في ميناء بيرايوس.

وسوف تجري مباحثات سياسية  في أثينا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس غدا الجمعة.

وسوف تتوجه بيربوك غداً إلى اسطنبول، حيث تلتقي هناك بنظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو. ثم تتوجه إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع ممثلي المعارضة. وقالت بيربوك: "تركيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه ومرتبطة ببلدنا على نحو لا يقارن بأي دولة أخرى تقريبا. ينبض قلب ملايين من الأشخاص بحب كلا البلدين... لذا من المهم بالنسبة لي بصفة خاصة ألا نستمر في الانقسام على المستوى السياسي أكثر من ذلك".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.