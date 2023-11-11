بيربوك تزور المنطقة وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

توجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة لإظهار التضامن مع المدنيين الفلسطينيين.

والتقت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في رام الله بعد ظهر السبت (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وتعتزم بيربوك عقد لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد في تل أبيب في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتعد هذه هي ثالث زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل والشرق الأوسط منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

بيربوك تلتقي بنظيريها السعودي والقطري

وكانت بيربوك قد دعت مجددا خلال المحادثات التي أجرتها في السعودية حول أزمة حرب غزة، إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الإمدادات للسكان المعوزين في قطاع غزة.

وذكرت مصادر من وفد الوزيرة الألمانية أنه خلال المحادثات مع مسؤولين من الحكومتين القطرية والسعودية كان هناك اتفاق "على ضرورة تطبيق وقف إطلاق نار إنساني، يسمح أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية".

التقت بيربوك في الرياض، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الموجود في المدينة لحضور المؤتمر.

وأضافت المصادر أنه كان هناك اتفاق أيضا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام للفلسطينيين والإسرائيليين إلا مع منظور مستقبلي لحل الدولتين. وأشارت المصادر إلى أنه كان من الواضح أن هناك قلقا مشتركا من إمكانية امتداد العنف إلى الضفة الغربية.

كما التقت بيربوك في العاصمة الرياض، صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الموجود في المدينة للمشاركة في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الحرب في غزة.

وترأس السعودية الدورة 32 للقمة العربية. وجاءت الدعوة إلى القمة الطارئة بناء على طلب من الفلسطينيين.

كما التقت الوزيرة الألمانية مساء أمس الجمعة نظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وتبحث بيربوك في جولتها الأوسطية وضع الرهائن لدى حركة حماس والموقف الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وكذلك البحث عن طريق لتحقيق سلام محتمل عبر حل الدولتين. يذكر أن عدد الرهائن لدى حماس يبلغ نحو 240 شخصا، وحسب عائلاتهم، هناك نحو 20 شخصا منهم يحملون الجنسية الألمانية.

وكانالمستشار الألماني أولاف شولتس قد وصف مقتل الشابة الألمانية شاني لوك، التي اختفت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل، بأنه "جريمة مروعة". وكان شولتس وبيربوك ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد قاما بزيارات تضامنية إلى إسرائيل، عقب هجوم حماس الإرهابي.

ع.أ.ج/ ف.ي/ع.خ (د ب ا)