بيربوك تدعو من إسرائيل لمكافحة حازمة لمعاداة السامية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (10 شباط/فبراير 2022)، لمكافحة حازمة لمعاداة السامية وذلك خلال زيارتها لنصب ياد فاشيم التذكاري بإسرائيل لتخليد ذكرى ضحايا محرقة "هولوكوست" الذين وصل عددهم لنحو ستة ملايين يهودي ويهودية إبان فترة الحكم النازي.

وصرحت بيربوك اليوم بقولها: "إنه التزامنا المطلق، بإبقاء الذكرى حيّة لاسيما بصفتنا جيل الشباب، وخاصة عندما يتراجع عدد شهود العيان بيننا". وأضافت الوزيرة الألمانية، "إنها مسؤوليتنا أيضا أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية وضد الكراهية وضد التحريض وضد الإقصاء والعنف، كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية مرة أخرى. وكي يكون لأطفال هذه الأرض جميعا مستقبل".

وتلعثمت بيربوك عدة مرات وظهر التأثر على صوتها وبدا وكأنها مضطرة لمقاومة دموعها، لاسيما بعدما تحدثت في بيانها عن الأطفال من بين ضحايا الهولوكوست بعد زيارتها للنصب التذكاري للأطفال.

وفي مستهل زيارة بيربوك اليوم لإسرائيل والشرق الأوسط، أضاءت شعلة تذكارية في قاعة الذكرى ووضعت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري. ومن المقرر أن تلتقي بيربوك بعد ذلك بنظيرها الإسرائيلي جاير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

بيربوك تضع إكليلا من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري

وكانت بيربوك أكدت قبل بدء جولتها في الشرق الأوسط التي تشمل اسرائيل والأردن ومصر، "إننا نتحمل مسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن اسرائيل وسوف نواصل القيام بمساهمات تضامنية لأجل ذلك".

وأعلنت بيربوك عزمها إعطاء دفعة لعملية السلام المتعثرة منذ أعوام في الشرق الأوسط، وقالت إنه "حتى وإن كان النزاع بالشرق الأوسط يمثل بالنسبة لكثيرين أزمة كانت موجودة دائما، فلا يمكننا قبوله على أنه وضع راهن". يشار إلى أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة إلى حد بعيد منذ عام 2014.

وتعتزم الوزيرة الألمانية التوجه مساء اليوم الخميس إلى الأردن. ويندرج على جدول جولتها بالشرق الأوسط إجراء مباحثات سياسية في مصر يوم السبت المقبل.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ)