 بيربوك تدعو من إسرائيل لمكافحة حازمة لمعاداة السامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2022

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أخبار

بيربوك تدعو من إسرائيل لمكافحة حازمة لمعاداة السامية

"إنها مسؤوليتنا أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية والكراهية والتحريض"، كلمات واضحة اختارتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لنصب ياد فاشيم التذكاري في إسرائيل مشيرة إلى مسؤولية خاصة تقع على الشباب.

أنالينا بيروك تشدد على ضرورة مكافحة حازمة لمعاداة السامية

أنالينا بيروك تشدد على ضرورة مكافحة حازمة لمعاداة السامية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (10 شباط/فبراير 2022)، لمكافحة حازمة لمعاداة السامية وذلك خلال زيارتها  لنصب ياد فاشيم التذكاري بإسرائيل لتخليد ذكرى ضحايا محرقة "هولوكوست" الذين وصل عددهم لنحو ستة ملايين يهودي ويهودية إبان فترة الحكم النازي.

وصرحت بيربوك اليوم بقولها: "إنه التزامنا المطلق، بإبقاء الذكرى حيّة لاسيما بصفتنا جيل الشباب، وخاصة عندما يتراجع عدد شهود العيان بيننا". وأضافت الوزيرة الألمانية، "إنها مسؤوليتنا أيضا أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية وضد الكراهية وضد التحريض وضد الإقصاء والعنف، كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية مرة أخرى. وكي يكون لأطفال هذه الأرض جميعا مستقبل".

وتلعثمت بيربوك عدة مرات وظهر التأثر على صوتها وبدا وكأنها مضطرة لمقاومة دموعها، لاسيما بعدما تحدثت في بيانها عن الأطفال من بين ضحايا الهولوكوست بعد زيارتها للنصب التذكاري للأطفال.

وفي مستهل زيارة بيربوك اليوم لإسرائيل والشرق الأوسط، أضاءت شعلة تذكارية في قاعة الذكرى ووضعت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري. ومن المقرر أن تلتقي بيربوك بعد ذلك بنظيرها الإسرائيلي جاير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

بيربوك تضع إكليلا من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري

بيربوك تضع إكليلا من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري

وكانت بيربوك أكدت قبل بدء جولتها في الشرق الأوسط التي تشمل اسرائيل والأردن ومصر، "إننا نتحمل مسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن اسرائيل وسوف نواصل القيام بمساهمات تضامنية لأجل ذلك".

وأعلنت بيربوك عزمها إعطاء دفعة لعملية السلام المتعثرة منذ أعوام في الشرق الأوسط، وقالت إنه "حتى وإن كان النزاع بالشرق الأوسط يمثل بالنسبة لكثيرين أزمة كانت موجودة دائما، فلا يمكننا قبوله على أنه وضع راهن". يشار إلى أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة إلى حد بعيد منذ عام 2014.

وتعتزم الوزيرة الألمانية التوجه مساء اليوم الخميس إلى الأردن. ويندرج على جدول جولتها بالشرق الأوسط إجراء مباحثات سياسية في مصر يوم السبت المقبل. 

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


مختارات

الأمم المتحدة تتبنى قرارا ضد إنكار الـ"هولوكوست" ومعادة السامية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو جميع الدول إلى محاربة إنكار الـ"هولوكوست" ومعاداة السامية وخصوصا على وسائل التواصل. تمت صياغة النص غير الملزم قانونيا، لكنه يرتدي أهمية سياسية كبيرة، من قبل إسرائيل وألمانيا.  

إدانة ألمانية وإسرائيلية لاستمرار إنكار الهولوكوست

في ذكرى "مؤتمر فانزيه" جددت ألمانيا وإسرائيل استنكارهما لإنكار الهولوكوست وكشفتا عن رغبتهما في الدفع تجاه قرار أممي في هذا السياق علاوة على اقتراحات لمواجهة إنكار الهولوكوست على مواقع التواصل.  

80 عاما على المؤتمر الذي وضع سيناريو الهولوكوست لإبادة اليهود

في فيلا فارهة في برلين، عقد بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 1942 مؤتمر ناقش تفاصيل إبادة اليهود في أوروبا. وحتى بعد مرور 80 عاما، مازال بروتوكول مؤتمر "فانزيه" يثير الرعب والفزع عند قراءته.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ألمانيا تحيي ذكرى الهولوكوست في البرلمان  

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