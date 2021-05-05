بيربوك تدعو لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام المتجمدة منذ سنوات. وخلال لقاء لها مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في رام الله الخميس (10 فبراير/ شباط 2022) إن ألمانيا مستعدة لدعم الجانبين في هذه المحادثات.

وفي إشارة إلى الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة في إسرائيل باتجاه الفلسطينيين لإعادة بناء الثقة، قالت بيربوك: "أنا مسرورة لأن جليد السنوات الأخيرة بدا أنه تم التغلب عليه بعض الشيء على الأقل".

وخلال زيارتها لرام الله، اجتمعت بيربوك أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن جانبه، شكا رياض المالكي "عدم وجود شريك" حاليا لإجراء محادثات سلام جديدة مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يرفض حل الدولتين "ونحن نأمل أن تقنع ألمانيا إسرائيل بالجلوس معنا إلى طاولة واحدة".

وأكدت بيربوك في رام الله على رفض بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقالت في الوقت نفسه إن الهدف المهم أيضا هو تعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية في المناطق الفلسطينية "مع وضع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمرأة في الصدارة".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال لقائها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله (10/2/2022)

وقبل توجهها إلى رام الله، كانت بيربوك التقت في إسرائيل نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الحكومة نفتالي بينيت. وفي مؤتمر صحفي مع لابيد في القدس، أكدت بيربوك التزام ألمانيا بضمان أمن إسرائيل والتضامن معها. كما أعربت عن عزم بلادها على مكافحة معادات السامية بكامل قوتها.

وحول إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، اعتبرت بيربوك أن الاتفاق سيجعل الشرق الأوسط منطقة أكثر أمانًا. وبدوره شدد لابيد على أن حصول إيران على قدرات نووية لا يعرّض إسرائيل فقط للخطر بل العالم أجمع.

ومن المنتظر أن تتوجه الوزيرة الألمانية اليوم إلى الأردن وستجري محادثات في مصر بعد غد السبت.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)