بيربوك تدعو إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى غزة

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الوضع الإنساني في قطاع غزة بالمأساوي في الوقت الذي دعت فيه إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى القطاع الساحلي للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة لم تصل خلال الاثنى عشر شهراً الماضية إلى مثل هذا المستوى المنخفض التي هي عليه حالياً". وأضافت بيربوك أن إسرائيل قدمت وعوداً متكررة بهذا الشأن، لكنها "لم تف بها". وأكدت أن على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم "دون أعذار" المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة . وتابعت الوزيرة إن "نسبة كبيرة من أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية حاد ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها". وأشارت إلى أنه لا يوجد مكان آخر في العالم فيه هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من بتر أطرافهم في منطقة صغيرة كهذه.

وأضافت أن "مساحات شاسعة من غزة عبارة عن أرض خراب بشكل تام". وأوضحت بيربوك أنه مع اقتراب فصل الشتاء، لا شيء أكثر إلحاحاً من إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة للسكان المدنيين مثل الطعام والماء والأدوية ومنتجات النظافة والخيام.

وقالت: "من أجل ذلك، يجب فتح جميع المعابر الحدودية إلى غزة لإدخال المساعدات الإنسانية". وأكدت بيربوك أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مقيد بالقانون الإنساني الدولي، وهذا يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع الأوقات. وجددت بيربوك دعوتها إلى وقف إطلاق النار قائلة: "لأنه بدون وقف إطلاق النار، لن يتوقف الموت، ولن تنتهي المعاناة - معاناة أكثر من 100 رهينة وعائلاتهم. وأيضاً معاناة العائلات في غزة".

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

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فصائل عراقية تعلن شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على إسرائيل

ميدانياً، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل موالية لإيران، الإثنين مسؤوليتها عن شنّ أربعة هجمات بمسيّرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها. وأصدرت الفصائل أربعة بيانات فجر اليوم أكدت فيها إطلاق طائرات مسيّرة نحو أهداف "حيوية" لم تحدّدها، اثنان منها في شمال الدولة العبرية واثنان في جنوبها، وذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".

وأعلن جهاز الاطفاء الإسرائيلي أنه يعمل صباح الإثنين على إخماد حرائق اندلعت في بيت شيمش غرب القدس ناتجة عن "شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ". وأكد بيان جهاز الاطفاء في منطقة القدس أن عناصره "يعملون على إخماد الحرائق.. توازياًً مع عمليات إخماد النيران، يقوم عناصر الاطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة للتحقق من عدم وجود حرائق أخرى وأضرار تسببت بها شظايا صواريخ اعتراضية/ صواريخ". ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يقدّم الجيش الإسرائيلي معلومات إضافية بعد.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)