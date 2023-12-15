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سياسةألمانيا

بيربوك تدافع عن سياسة ألمانيا المتعلقة بالحرب في غزة

١٥ ديسمبر ٢٠٢٣

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عن السياسة الألمانية المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة. وفي لقاء مع نظيرها اللبناني دعت إسرائيل إلى تكييف استراتيجيتها العسكرية من أجل توفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة.

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بيربوك خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن السياسة الألمانية المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.صورة من: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المسؤولية من وجهة نظرها لا تعني فقط أن يعلن المرء ببساطة موقفه على الملأ " بل إنني يجب أن أكون على استعداد لأن أضع نفسي مرة في موقف الآخر، حتى لو لم أكن أشاطر هذا الموقف على الإطلاق، لأنني بدون ذلك لن أفهم أبدا من أين يستقي أفكاره".

وجاءت هذه التصريحات للوزيرة الألمانية في برلين اليوم الجمعة (15 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أمام مؤتمر بلديات المجلس المركزي لليهود في ألمانيا. وأضافت بيربوك أنها كانت مهتمة لهذا السبب أن تذهب إلى الأماكن التي تجرى فيها نقاشات ساخنة ليس مع إسرائيل، بل عن إسرائيل على سبيل المثال على هامش مؤتمر المناخ العالمي في دبي.

وتابعت بيربوك أن "الموقف الذي سمعته هناك كان، لو أردت أن أعبر عن ذلك بدبلوماسية، موقفا أكثر من استفزازي، لكن هذه المناقشات وحضوري هناك كان مهما"، وقالت إنه بدون ذلك ما كان لها أن تتمكن من سؤال الشركاء العرب عن سبب عدم دعوتهم لحركة حماس بإلقاء السلاح.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتحدثت وزيرة الخارجية الألمانية أيضا عن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه ليس من السهل رفض أي قرار ينص على أن الأطفال في غزة يعانون بشكل فظيع. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت يوم الثلاثاء الماضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وذلك بعد أن حصلت الورقة التي قدمتها مصر على أغلبية الثلثين اللازمة حيث وافقت عليها 153 دولة وعارضتها 10 دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها ألمانيا.

مؤتمر صحفي مشترك جمع بيربوك مع نظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب
مؤتمر صحفي مشترك جمع بيربوك مع نظيرها اللبناني عبدالله بو حبيبصورة من: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب عقد في برلين اليوم دعت بيربوك إسرائيل إلى تكييف استراتيجيتها العسكرية من أجل توفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة، مكررة مطالب مماثلة من واشنطن. وقالت إن "المعاناة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي". وأضافت أن برلين طالبت جميع الدول العربية بدعوة حماس إلى إلقاء أسلحتها والتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ع.ش/ ع.خ/ خ.س (د ب أ، رويترز)

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