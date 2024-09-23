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سياسةعالمي

بيربوك تحث على إجراء إصلاحات واسعة النطاق للأمم المتحدة

٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤

على خلفية الحروب والصراعات في العالم، تسعى وزيرة خارجية ألمانيا لإجراء إصلاحات واسعة النطاق للأمم المتحدة. وأوضحت بيربوك في نيويورك أن ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه يوم الأحد تحت قيادة ألمانيا وناميبيا كان "نقطة البداية".

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صورة من الأرشيف لوزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
بيربوك: الميثاق المستقبلي الذي تم اعتماده بقيادة ألمانية وناميبية، يعتبر بمثابة "إطلاق شرارة لجعل الأمم المتحدة أكثر عدلا وأكثر شمولا وأكثر قدرة على العمل".صورة من: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

عند وصولها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2024) إن الميثاق المستقبلي الذي تم اعتماده أمس الأحد بقيادة ألمانيةوناميبية، يعتبر بمثابة "إطلاق شرارة لجعل الأمم المتحدة أكثر عدلا وأكثر شمولا وأكثر قدرة على العمل". وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لن يكون كافيا مجرد تلميع الأدوات، بل يجب علينا أيضا تعديلها وصقلها وتحديث صندوق الأدوات في بعض النواحي".

وتعتزم بيربوك المشاركة في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في المساء (بتوقيت نيويورك) لإجراء مناقشات تتركز على دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وإلى جانب ألمانيا، تضم المجموعة أيضا كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

وستلتقي وزيرة الخارجية الألمانية نظيرها الصيني وانج يي قبل الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يركز هذا اللقاء الثنائي أيضا على الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن تلقي بيربوك كلمة في الجمعية العامة نيابة عن المستشار أولاف شولتس في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن شولتس موجود في مدينة نيويورك منذ أول أمس السبت حيث شارك في القمة الخاصة بمستقبل المنظمة الدولية، ومن المتوقع أن يعود إلى ألمانيا هذا المساء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)