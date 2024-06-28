بيربوك تحث إيران على منع "تصعيد جديد في الشرق الأوسط"

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران إلى التحرك لمنع "تصعيد جديد" في الشرق الأوسط، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الإيراني، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها الإيراني علي باقري كني، اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024)، إنه يتعين على إيران المساعدة في منع المزيد من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن بيربوك قالت في مكالمة هاتفية مع كني اليوم الجمعة: "يجب منع المزيد من التصعيد بأي ثمن، ويجب على إيران أيضاً أن تساهم في ذلك".

وكتبت الخارجية الالمانية على منصة اكس أن بيربوك وجهت "رسالة واضحة" خلال هذه المحادثات مع علي باقري مفادها أنه "ينبغي تجنب تصعيد جديد، وعلى ايران أن تساهم في ذلك". وأضافت الخارجية "تم التركيز أيضاً على الألمان المعتقلين في إيران".

وتعتقل طهران اثنين من الألمان الإيرانيين هما ناهد تقوي (69 عاما) التي أوقفت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 في طهران، والمعارض جمشيد شارمهد الذي أوقف في آب/أغسطس 2020 وقضت المحكمة العليا بإعدامه لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجداً وأوقع 14 قتيلاً في 2008.

قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

وفي جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، أعلن " حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة الأجهزة التجسسية في موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة المناسبة، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

من جهتها أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة "شيحين" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم" تلة الحمامص" جنوب بلدة " الخيام" بقذيفتين، بحسب قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)