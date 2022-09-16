 بيربوك تتهم روسيا بمهاجمة القيم الأساسية للأمم المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2022

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أخبار

بيربوك تتهم روسيا بمهاجمة القيم الأساسية للأمم المتحدة

قبيل سفرها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعم بلادها لأوكرانيا، مشددة على دور الامم المتحدة في حل الأزمات العالمية.

بيربوك اتهمت موسكو بمهاجمة المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا

بيربوك اتهمت موسكو بمهاجمة المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على الدور الحيوي المستمر للأمم المتحدة في إدارة الأزمات العالمية، وذلك قبيل سفرها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةالتي تبدأ في نيويورك اليوم الثلاثاء (20 أيلول/سبتمبر 2022).

مختارات

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع.

قال الرئيس الروسي بوتين إن بلاده "لا تستعجل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددا بشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا بارتكاب أفعال "مروّعة" بعد العثور على مقبرة جماعية في أوكرانيا.

ومع ذلك، أضافت بيربوك أن الجمعية العامة هذا الأسبوع لن تكون "مثل سابقاتها"، واتهمت موسكو بمهاجمة المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا. وقالت إنه "على الرغم من كونها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية  في مجلس الأمن الدولي، إلا أن روسيا تظهر تجاهلا تاما للقانون الدولي والنظام العالمي بأكمله".

وتابعت: "يتطلب الأمر الأمم المتحدة لكي نجد حلولا مشتركة للمشاكل العالمية. لا ينبغي لأي بلد أن يعيش في خوف من جار أقوى يهاجمه".

وقالت بيربوك إن الأمم المتحدة يمكن أن تتميز بأشخاص يستمعون إلى بعضهم البعض باحترام وتفهم، متحدين في قيم أساسية مشتركة مثل نبذ العنف وتطبيق المساواة بين جميع الأمم.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قالت بيربوك إن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب كييف وستواصل دعمها "بكل ما تحتاجه" لتحقيق السلام.

وأضافت بيربوك أن التركيز في نيويورك هذا الأسبوع سيكون على "كيفية التعامل مع الجرائم المروعة المرتكبة في أوكرانيا باسم روسيا ومقاضاة مرتكبيها"، فضلا عن تخفيف خطر وقوع كارثة نووية في البلاد حيث هدد قصف المحطات النووية "بكارثة لملايين الأشخاص".

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة المناقشة العامة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر أسبوعا في نيويورك هذا الأسبوع.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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