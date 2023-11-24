بيربوك تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتنتقد الاستيطان بالضفة

أعلن حزب الخضر الألماني بوضوح تضامنه مع إسرائيل، وأدان "بشدة إرهاب حماس". وفي اقتراح عاجل تمت الموافقة عليه بالإجماع مساء الخميس (22/11/2023)، خلال المؤتمر الاتحادي للحزب المنعقد في كارلسروه بجنوب غربي ألمانيا، مشيرا إلى معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وخلال المؤتمر شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ، وقالت إن إسرائيل لديها الحق والواجب بموجب القانون الإنساني الدولي في الدفاع عن مواطنيها، مضيفة أن إسرائيل لن تتمكن أبدا من العيش في أمان "إذا لم تتم مكافحة هذا الإرهاب". غير أنها أكدت أن إسرائيل تقاتل ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين. يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية" "حتى قبل الحرب الحالية، كانت الحياة في غزة تتسم بالفقر وانعدام الأمل، وأن الحكم اللاإنساني لحماس هو المسؤول الأول عن ذلك".

وأضافت بيربوك أنه "على المدى المتوسط والطويل، هناك حاجة إلى آفاق سياسية واقتصادية لقطاع غزة من أجل خلق ظروف معيشية إنسانية مستدامة".

وقالت إنه "بعد انتهاء الصراع، فإننا نؤيد إنهاء سياسة حصار قطاع غزة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية الإسرائيلية" ودعت إلى تنسيق دخول مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، مع"ضرورة" مشاركة الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت الوزيرة استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين "باعتبارها عقبات أمام السلام. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي في كل مكان".

وتابعت بيربوك أن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية ليس في مصلحة أمن إسرائيل. كما حذرت من تبعات اتساع الصراع في المنطقة. وأضافت: "أعتقد أن مهمتنا على وجه التحديد هي منع ذلك، أي صراع إقليمي أو تعميق الانشقاقات الدولية"، مع العودة إلى عملية السلام في إطار حلّ الدولتين.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)