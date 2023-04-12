 بيربوك بعد تصريح ماكرون: نحن موحّدون في سياستنا تجاه الصين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيربوك بعد تصريح ماكرون: نحن موحّدون في سياستنا تجاه الصين

أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن تايوان لغطا، لكن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي بدأت أول زيارة رسمية لها للصين، أكدت وحدة أوروبا في مواقفها بشأن القضايا المحورية. فيما انتقدت المعارضة نهج بيربوك تجاه الصين.

وزيرة الخارجية الألمانية في إفادة صحفية في مستهل زيارتها الأولى للصين (13/4/2023)

خلال مؤتمر صحافي بمدينة تيانجين الصينية الساحلية، التي وصلتها صباح الخميس، في مستهلّ زيارتها للصين أكدت بيربوك أنّ الأوروبيين موحّدون في سياستهم تجاه الصين>

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس (13 أبريل/ نيسان 2023) أول زيارة رسمية لها للصين. وعلى هامش تلك الزيارة، حاولت بيربوك تبديد الانطباع بوجود خلاف أوروبي في ضوء التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا عن الصراع حول تايوان.

مختارات

وكان ماكرون قد دعا في تصريحاته التي أدلى بها بعد زيارة للصين إلى انتهاج أوروبا سياسة خاصة بها فيما يتعلق بتايوان، بعيدا عن اتباع المسار الأمريكي أو الصيني، وأكد أن أوروبا عليها أن تنأى بنسها عن الصين والولايات المتحدة بنفس القدر.

بيربوك: نتبع مسارات استراتيجية مشتركة

وخلال مؤتمر صحافي بمدينة تيانجين الصينية الساحلية، التي وصلتها صباح الخميس، في مستهلّ زيارتها للصين أكدت بيربوك أنّ الأوروبيين موحّدون في سياستهم تجاه الصين، وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر الألماني إن ماكرون "أكد أمس مرة أخرى أن السياسة الفرنسية الخاصة بالصين تعكس بالضبط السياسة الأوروبية الخاصة بالصين".

ورأت الوزيرة الألمانية أنه رغم الاختلافات داخل الاتحاد الأوروبي، تكمن القوة في "أننا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المحورية الخاصة بمصالحنا وقيمنا لا نكون قريبين من بعضنا البعض فقط بل ونتبع أيضا مسارات استراتيجية مشتركة".

وفي إشارة إلى زيارة ماكرون لبكين، أكدت بيربوك أن الوجود المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي معا في الصين كان بمثابة "إشارة مهمة للغاية".

بيربوك في لقاء في تيانجين مع شن مين إر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (13/4/2023)

بيربوك في مستهلّ زيارتها الأولى إلى الصين: "موقفنا ليس موقفاً مشتركاً فحسب، لأنّه حين نتقاسم سوقاً مشتركة لا يمكن أن تكون لدينا مواقف مختلفة تجاه أكبر شريك تجاري للاتّحاد الأوروبي".

وأعربت بيربوك عن اعتقادها أنه نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبي لديها سوق داخلية مشتركة، فإنه من غير الممكن أن تتبنى هذه الدول "مواقف مختلفة تجاه أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي" ألا وهو الصين "وخصوصا بالنسبة لألمانيا" . وقالت إن الحكومة الألمانية لا تنسق مواقفها بنفس القوة مع أي شريك آخر في الاتحاد الأوروبي " كما تفعل مع أصدقائنا في فرنسا".

هوفرايتر يحذر من التبعية للصين

ومن جهته، حذر السياسي البارز بحزب الخضر الألماني أنتون هوفرايتر من حدوث تبعية للصين، ودعا لإقامة مسافة أكبر تجاه بكين. وقال هوفرايتر وهو رئيس لجنة شؤون أوروبا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ": "السيادة الأوروبية مهددة من تبعية كبيرة لديكتاتوريات وأنظمة حكم استبدادية. هذا ما يمكن تعلمه من هجوم روسيا على أوكرانيا".

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المنتمية أيضا لحزب الخضر، لديها موقف واضح تجاه ذلك.

وأشار هوفرايتر إلى أن هناك مواقف مختلفة داخل الائتلاف الحاكم ذاته تجاه التعامل مع الصين، وأوضح أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر موجودان على جانب، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وديوان المستشارية على جانب آخر.

المعارضة تنتقد بيربوك

بينما انتقد السياسي المعارض  ألكسندر دوبرينت، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بألمانيا، النهج الذي تتبعه بيربوك، ودعا لإتباع استراتيجية واضحة تجاه بكين. وقال دوبرينت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين اليوم الخميس: "كنت أتوقع أن تعرض السيدة بيربوك استراتيجيتها المعلن عنها منذ فترة طويلة، قبل أن تتوجه إلى بكين".

وتابع قائلا: "يجب أن تعلم شركاتنا في النهاية طبيعة السياسة التي يتبعها الائتلاف الحاكم بألمانيا تجاه الصين، والطريقة التي يعتزم بها تعزيز سيادتنا والحد من أية تبعيات استراتيجية"، وأشار إلى أن وزيرة الخارجية هي المسؤولة عن منح إجابات لذلك. وقال دوبرينت إن الحكومة الألمانية لا تقوم سوى بالقليل للغاية "من أجل دعم شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

 وانقسمت الصين وتايوان في أعقاب الحرب الأهلية عام 1949. وتعتبر الصين الجزيرة جزءاً من أراضيها ستستعيده ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

ماكرون وتصريحاته المثيرة للجدل.. أزمة جديدة لبروكسل؟

مواضيع ذات صلة

06.09.2021, Berlin, Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, spricht bei einem Pressestatement vor der Fraktionssitzung im Bundestag. Am 07.09.2021 tagt der Deutsche Bundestag zur „Situation in Deutschland“.

سياسي ألماني بارز يدافع عن تصريحات ماكرون حول أزمة تايوان 12.04.2023

دافع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف ماكرون المتعلق بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في أزمة تايوان. ويتوقع أن يلقي هذا الموضوع أيضا بظلاله على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين.

ARCHIV 01.06.2022+++ European Union flags fly outside the European Commission building in Brussel on June 1, 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا 23.01.2023

حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

Green party co-leader and designated German Foreign Minister Annalena Baerbock (L) and co-party leader and designated Economy and Climate Minister Robert Habeck walk up the stairs prior to the announcement of the result of a ballot of Green members on whether to approve a coalition agreement with two other parties for a new German government in Berlin, Germany, on December 6, 2021. - Green members have approved the coalition agreement with the Social Democratic Party, SPD, and the Free Democratic Party, FDP, for a new German government. (Photo by Markus Schreiber / AP / AFP) (Photo by MARKUS SCHREIBER/AP/AFP via Getty Images)

بسبب "مكافآت كورونا".. تحقيقات ضد حزب الخضر الألماني 20.01.2022

أقرت رئاسة حزب الخضر الألماني صرف ما أطلق عليه "مكافآت كورونا" لعناصر داخل الأمانة العامة. وأعيدت بعد انتقادات داخلية. لكن الادعاء العام بدأ تحقيقاته حول "شبهة اختلاس أولية". من الأسماء المعنية وزيرة الخارجية.